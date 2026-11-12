Voz do Leitor, 12/11: Plantas em canteiros na Boa Vista morrem por falta de irrigação

A denúncia do leitor da coluna ocorre nas floreiras localizadas na calçada da esquina da Rua da Aurora com a Avenida Conde da Boa Vista

por JC
Voz do Leitor, 12/11: Plantas em canteiros na Boa Vista morrem por falta de irrigação
Plantas em canteiros na Boa Vista morrem por falta de irrigação - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

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Plantas em canteiros na Boa Vista morrem por falta de irrigação

A Prefeitura do Recife é muito boa no quesito entregas de equipamentos públicos, mas deixa muito a desejar na questão manutenção. Isso pode ser visto nos parques públicos das Graças e da Tamarineira, que já apresentam necessidades de reparos, assim como também em certos canteiros nas principais avenidas da capital pernambucana. Vide o que ocorre nas floreiras na calçada da esquina da Rua da Aurora com a Avenida Conde da Boa Vista, que estão com as plantas secas e mortas pois deixaram de ser regadas. Não adianta colocar um canteiro bonito, amadeirado, sendo que as plantas não estão sendo cuidadas, principalmente nesse período de intenso calor. É preciso voltar a regar, prefeito.

Genival Paparazzi, por e-mail

 

Etarismo é crime

A lei brasileira é muito clara quando diz que qualquer pessoa ao atingir a idade de 60 anos é considerada idosa. É preciso desmistificar o estigma de que ser idoso é sinônimo de incapaz. A idade avançada é uma etapa da vida que inevitavelmente vai chegar para todos, afinal, o tempo não para. Hoje, existe uma palavra que está muito em evidência que é conhecida como etarismo que não é nada mais nada menos que o preconceito com a idade. O idoso carrega toda uma história de vida, de aprendizados que obteve ao longo dos anos e que não pode ser desconsiderado apenas por ter mais idade. Do mesmo jeito que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos o Estatuto do Idoso para dar proteção a população acima de 60 anos de idade. Existem diversos tipos de preconceitos e se faz necessário ter consciência de que o etarismo é apenas mais um que merece ser combatido e tratado como crime.

José Paulo Vasconcelos, por e-mail

Cracolândia no Recife

Parece que Recife quer imitar São Paulo e está criando a sua própria 'cracolândia'. Quem passa pela Avenida Norte, no trecho do bairro de Santo Amaro, está se acostumando a ver inúmeros usuários de drogas utilizando entorpecentes a qualquer hora do dia. No período da tarde, muitos dependentes químicos ficam na lateral do viaduto com a Avenida Agamenon Magalhães, enquanto que no período da noite, eles se aglomeram nas proximidades do sinal trânsito da Rua Treze de Maio, normalmente na calçada ao lado do 'Supermercado Tem'. E não se trata de um ou dois usuários, são dezenas. O que a Prefeitura do Recife e o governo do Estado estão esperando para dar a devida atenção a esse problema de saúde pública. É necessário uma ação antes que a situação saia do controle.

Luciana Ferreira, via redes sociais

Calor e conta de energia mais cara

Com o início do verão - mais quente do que nunca -, já estou me preparando para a alta da conta de energia do próximo mês. Está impossível ficar em casa sem deixar o ar-condicionado ligado. Os ventiladores não estão dando vencimento, pois o ar ventilado é quente. É importante que os políticos não só do nosso estado, mas do país inteiro, levem a sério as pautas da chamada agenda verde. É imperioso investir em projetos e ações que preservem o meio ambiente. Que cuide de nossas florestas. Mas, infelizmente, o que presenciamos no Recife é a derrubada de inúmeras árvores para a construção de prédios. O movimento a ser feito tem de ser o inverso e passar a plantar mais árvores na cidade, pois elas contribuem para a diminuição do calor. Enquanto as autoridades não priorizam o meio ambiente, nós, contribuintes, pagamos a conta mais cara para ficarmos trancados em casa e com o ar-condicionado ligado.

Cibele Amorim, via redes sociais

Sem água em Santa Maria da Boa Vista

Com o perdão da ironia, acho totalmente descabida essa intromissão do Ministério Público de Pernambuco, que agora cobra o fornecimento de carros-pipa para atender à população de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do Estado, que está há "apenas" seis meses sem água. Convenhamos, não há motivo para tanta pressa. Afinal, reelegemos a governadora Raquel Lyra, que, no momento oportuno, certamente encontrará uma solução para o problema. A gestora estadual sabe muito bem que água é uma necessidade básica e que o povo precisa dela para viver.

Silvio Romero, por e-mail

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JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.