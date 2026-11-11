Voz do Leitor, 11/11: Descarte irregular de lixo em Casa Amarela

Descarte irregular de lixo em Casa Amarela

Atenção, Emlurb. Moradores e comerciantes estão realizando descarte irregular de lixo na esquina da Rua Conselheiro Peretti com a Rua Visconde de Taunay, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. A quantidade de entulhos e sujeira é tamanha que os pedestres já não conseguem andar em segurança na calçada. Além disso, no local mencionado, também há uma enorme cratera, dificultando a passagem de veículos pela rua - nesta via passa, inclusive, micro-ônibus do transporte complementar. Peço que realizem com mais frequência a limpeza do local e também tapem esse buraco.

Teresa Gonçalves, por e-mail

Bacia da Foz do Amazonas

Inicialmente, é motivo de comemoração a confirmação divulgada pela Petrobras de reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas. Trata-se de uma nova frente de exploração aberta pela estatal brasileira na Margem Equatorial, na costa do Amapá, com concentração de reservas provadas entre as maiores do mundo. Talvez a nova Dubai! Tomara! Porém, essa região, apesar da riqueza de seu solo e de seu potencial, ainda enfrenta grande pobreza. Nesse sentido, seria oportuno e urgente que o Congresso Nacional mudasse radicalmente as regras para a destinação dos recursos dos royalties do petróleo. Como funcionam hoje, os municípios e estados beneficiados raramente aplicam essas verbas em infraestrutura, capaz de garantir melhor qualidade de vida aos habitantes. O desejável é a criação de uma legislação que obrigue, com total transparência, os administradores públicos a investirem os royalties em áreas essenciais e clamadas pela sociedade, como saúde, educação, segurança e saneamento básico. Caso contrário, continuaremos expostos à facilidade com que esses recursos são desperdiçados pelas mãos de gestores mal-intencionados. Chega de retrocessos.

Paulo Panossian, por e-mail

Veículos circulando em alta velocidade próximo ao Parque das Graças

Alô, CTTU. Gostaria que vocês dessem uma atenção especial com as ruas no entorno do Parque das Graças, na Zona Norte do Recife, pois muitos motoristas estão trafegando a mais de 60 km/h em vias com muitas pessoas circulando com crianças e animais. O perigo aumenta principalmente nos finais de semana, quando o equipamento público fica mais movimentado. É necessário adotar medidas de trânsito para limitar a velocidade dos veículos próximo ao parque, antes que alguém seja seriamente atropelado.

Taynara Leitão

Fim das reeleições

Eu até gostaria de concordar com a redução da maioridade penal. Mas, antes, gostaria de ver aprovada uma lei que impedisse a perpetuação dos “maiores infratores” da vida pública brasileira no poder. Que sentido faz permitir que esse bando que ocupa o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais transforme mandatos em profissões vitalícias? Passam décadas sendo reeleitos, preservando privilégios, distribuindo cargos entre parentes e agregados, e tratando a política como herança familiar. E o povo, muitas vezes, reclama, mas continua votando nos mesmos. Que surja alguém com vergonha na cara para propor: senadores, apenas um mandato; deputados e vereadores, no máximo dois, limitados a oito anos, e o fim da reeleição. Chega de transformar o poder público em propriedade particular. Antes de cobrar responsabilidade dos menores, seria bom exigir vergonha, decência e responsabilidade dos maiores de idade. Neste país, parece muito mais fácil reduzir a idade de quem pode ser punido, do que limitar o tempo de quem vive do poder. É um sonho impossível.

Silvio Romero, por e-mail

Incompetência do Sport

O Sport Clube do Recife mais uma vez não conseguiu obter o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Com uma campanha pífia, viu o sonho de subir para a Primeira Divisão ficando para trás. Se pararmos para analisar o que leva um time com a grandeza de recursos como o Sport a apresentar um futebol tão medíocre, podemos nos deparar com vários fatores. O principal deles é a falta de um planejamento. Nenhum time de futebol consegue lograr êxito em uma competição trabalhando na base do improviso. Durante o ano em curso, o Sport mudou de técnico quatro vezes, o que nos mostra uma média de um técnico a cada três meses. Sendo assim, não há continuidade de um trabalho, o time não consegue entrosamento, pois cada técnico que chega tenta montar um estilo de jogo e isso não se assimila de um dia para o outro. Sem ter um plano traçado, virou presa fácil para adversários com maior volume de entrosamento, inclusive, com perdas de pontos jogando dentro de casa. A regra do jogo é bastante clara e não permite erros bobos, pois fatalmente as partidas que perdeu jogando em casa foram determinantes em contribuir para o revés de permanecer por mais um ano na Série B.

José Paulo Vasconcelos, por e-mail