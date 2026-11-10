Voz do Leitor,10/11: Buraco em faixa de pedestre na Encruzilhada

Buraco em faixa de pedestre na Encruzilhada

Alô, Emlurb. Na faixa de pedestre localizada na Estrada de Belém, em frente a farmácia Pague Menos, já no Largo da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, o asfalto simplesmente se dissolveu e deixou, além do buraco, um monte de areia, que pode ser uma armadilha para os motociclistas, que correm o risco de escorregarem ao passar pelo local. Sem falar nos pedestres que utilizam a faixa para atravessar essa movimentada avenida. Peço que mandem uma equipe ao local para recuperar parte desse asfalto e tapar o buraco.

Renato Gusmão, por e-mail

Buraco em faixa de pedestre no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife - RENATO GUSMÃO / VOZ DO LEITOR

Calor em Pernambuco

Eu acordei durante a madrugada desta segunda-feira (9) morrendo de calor, mesmo dormindo com o ventilador ligado e janelas abertas - moro em antar alto e venta bem. Porém, durante a noite, não deu vencimento e o suor foi grande. Quando acordei, pela manhã, vi a notícia que a temperatura no estado poderia ultrapassar os 40º C. Isso é para os negacionistas que desdenham e desacreditam do aquecimento global, os efeitos decorrentes do 'El Niño' e todas as suas mudanças climáticas. É preciso cuidar do meio ambiente. Cultivar as nossas árvores para amenizar o calor na nossa cidade, e não derrubá-las.

Gabriela Cardoso, via redes sociais

'Eu acho é pouco'

O cinquentão bloco carnavalesco pernambucano 'Eu Acho é Pouco' foi fundado em Olinda, por um grupo de profissionais liberais, que lá residiam ou frequentavam seus recantos. Haviam duas exigências para integrá-lo: gostar de Carnaval e vestir roupas nas cores vermelha e amarela. Em plena ditadura militar, a escolha de seu nome foi um possível recado para a parcela da classe média conivente com o regime militar. Hoje, com o passar do tempo, se transformou numa vigorosa agremiação momesca, que se destaca no Carnaval de Olinda e do Recife Antigo, sempre aguardada e acompanhada por grande multidão. Na condição de um de seus fundadores, sinto muita alegria de vê-lo crescido e cada vez mais robusto, conduzido pelos braços de nossos filhos e netos.

Sylvio Belém, por e-mail

Via Mangue interditada para atividades físicas

Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre, fecham as suas vias expressas para o treinamento do ciclismo de alto rendimento/competição, mas somente aos domingos e feriados. Somente a Prefeitura do Recife continua interditando a Via Mangue para este fim, nas terças e quintas feiras, das 4h às 6h, e aos sábados, até às 8 h. Quem não constatar in loco, não irá acreditar que uma interdição absurda como esta se dê em dias, horários e numa via de grande movimento do trânsito.



Cláudio de Melo, por e-mail

Piloto pernambucano na Fórmula 1

Confesso que só ouvi falar no piloto pernambucano Rafael Câmara de alguns poucos dias para cá. Passei a ler e a ouvir diversas reportagens a respeito dele. Sempre gostei de assistir às corridas dessa categoria e como não poderia deixar de ser, sou mais um admirador de Ayrton Senna, e era por ele que passava as manhãs de domingo na frente da TV durante duas horas torcendo a cada curva por uma vitória dele. Depois da morte de Senna, fiz igual a uma grande parte dos brasileiros que perderam o interesse em assistir as corridas, simplesmente me afastei. Agora, depois de tantos anos sem termos um representante brasileiro no pelotão de elite no automobilismo, surge um nome para depositarmos outra vez nossas esperanças. Que o jovem piloto Rafael Câmara entenda que tem muito caminho a percorrer, muitas curvas pela frente, e seja verdadeiramente um grande representante do Brasil na Fórmula 1.

José Paulo Vasconcelos, por e-mail