Voz do Leitor, 08/11: Via com asfalto destruído em Campo Grande

A denúncia da leitora da ocorre na Rua Jerônimo Vilela, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, que solicita o recapeamento asfáltico

por JC
Voz do Leitor, 08/11: Via com asfalto destruído em Campo Grande
Via com asfalto destruído no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife - NATÁLIA MARQUES / VOZ DO LEITOR

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Via com asfalto destruído em Campo Grande

Alô, Emlurb. A situação da Rua Jerônimo Vilela, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, é lamentável. É tanto buraco, asfalto completamente destruído, que parece que estamos andando num campo minado. A buraqueira começa desde o sinal de trânsito próximo ao canal do Arruda e se estende até o número 544 da referida rua. São mais de 500 metros de extensão de asfalto cedido e esfarelado. Peço que mandem uma equipe com urgência para realizar o devido recapeamento asfáltico da via. Pagamos impostos para isso. 

Natália Marques, por e-mail

NATÁLIA MARQUES / VOZ DO LEITOR
Via com asfalto destruído no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife - NATÁLIA MARQUES / VOZ DO LEITOR

NF-e

No mês de novembro de 2025, há exato um ano, perguntei à Prefeitura do Recife, através dessa importante coluna, como verificar o saldo dos créditos já lançados no meu imóvel (NF-e). Entretanto, a Prefeitura da Cidade do Recife não respondeu até agora.

Douglas Lobato, por e-mail

Assédio moral

O bolsonarismo além de ser uma mistura de regimes que assombrou a humanidade no passado e que achamos que tinha ido para lata de lixo da história, aflora novamente, conduzido, principalmente, por movimentos teocráticos. As eleições de outubro demonstraram a face obscura desse movimento vil. Um mal perdedor, a elite bolsonarista pressiona com assédio moral contra os trabalhadores, ameaçando e demitindo os trabalhadores sensatos que não votaram neles. Absurdo.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Pacificação do Brasil

O presidente Lula vai fazer um pronunciamento à nação nos próximos dias. Já avisou que vai falar sobre ajuste fiscal - em que pese nos seus últimos governos isso não existiu. Mas, na verdade, o que espero, é que ele faça um chamamento à conciliação e que deixe o radicalismo de lado, pois estamos vendo nos últimos anos irmãos contra irmãos, famílias contra famílias, com o nosso país dividido. E, por favor, esqueça os Bolsonaros, particularmente o Flávio, pois só faz retroalimentar o radicalismo.

Marco Wanderley, por e-mail

Sistema fora do ar no Detran-PE

Que o atendimento no Detran é o pior de todos, os pernambucanos já sabem. Mas o que era ruim ficou ainda pior. Em mais um show de incompetência e desleixo com o cidadão, a unidade localizada no Shopping Guararapes está sem "sistema" desde às 14h da quinta-feira (5). Meu agendamento estava previamente marcado para esta sexta-feira (6), às 9h30, cheguei meia hora antes do previsto e sou surpreendido com um telão e informações dos funcionários que estão sem "sistema" para trabalhar. A pergunta que fica é: onde está a equipe técnica que não consegue resolver um problema que mexe com milhares de condutores no estado? Será que na hora de multar, cobrar e não adiar vencimento, o "sistema" também fica inoperante? Com a resposta o Governo do Estado de Pernambuco.

Fábio Júnior, por e-mail

FÁBIO JÚNIOR / VOZ DO LEITOR
Sistema fora do ar no Detran-PE do Shopping Guararapes, em Jaboatão - FÁBIO JÚNIOR / VOZ DO LEITOR

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