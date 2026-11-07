Voz do Leitor, 07/11: Vazamento de água e asfalto danificado em Casa Amarela

Vazamento de água e asfalto danificado em Casa Amarela

Gostaria de cobrar da Emlurbe da Compesa a respeito da situação da Rua Padre Lemos, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Pois, na altura das lojas Magazine Luiza e Esposende, tem um enorme vazamento de água que, como consequência disso, acredito eu, acabou cedendo o asfalto e se transformando uma perigosa armadilha para os motoristas e motociclistas que trafegam pela via. Estive no local nesta semana e, por várias vezes, vi motoristas freando abruptamente para se livrar do buraco e não danificar seus veículos. Peço que os dois órgãos responsáveis possam atuar conjuntamente para solucionar esses dois problemas.



Renato Moreira, por e-mail

Oscilação de energia na Várzea

Atenção, Neoenergia Pernambuco. Vocês vão queimar os aparelhos de todos os moradores aqui da Rua Doutor Rufino de Alencar e adjacências, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Isso porque, diariamente, a energia fica oscilando - não chega a cair -, baixando a potência... Com isso, as luzes ficam piscando, os ventiladores sobem e descem de velocidade. Acontece principalmente à noite. Acredito que o transformador da rua está com problemas e, por isso, peço que mandem uma equipe técnica para realizar uma vistoria, antes que cause um prejuízo maior para nós moradores.

Daniel Silva, por e-mail

Buracos na Estrada de Belém

Alô, Emlurb. Gostaria de informar que existem dois buracos na Estrada de Belém, em frente ao número 1235, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. Diante do tamanho das crateras, elas podem causar vários acidentes no local. Peço que mandem uma equipe para realizar o fechamento desses buracos, pois eles estão lá desde junho deste ano.

Paulo Wanderley, por e-mail

Machismo nas religiões

O machismo predomina fortemente no contexto religioso. No Oriente, lembramos de Ala, Maomé, Confúcio, Buda entre outros. Nenhuma mulher. No Ocidente, o cristianismo prega que Deus mandou um seu filho ao mundo, não uma filha. Jesus foi seguido por 12 apóstolos e não havia nenhuma apóstola. Na Santa Ceia não houve presença de mulher. Os evangelhos foram escritos por homens. A Igreja Católica é dirigida por homens, chamados Papas, Cardeais, Arcebispos e Bispos, cabendo às mulheres apenas papéis subalternos. Entre os evangélicos, o poder cabe aos pastores. Diante disso, como se explica a predominância machista, apesar do princípio de igualdade pregado nas igrejas e templos?

Sylvio Belém, por e-mail

Impostos

Após as eleições, os governantes começam a mostrar para que foram escolhidos. Primeiro, o aumento do ICMS, que, por tabela, eleva os preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Em seguida, a Compesa reajusta (não é aumento!) a conta de água. Aí vem o governo federal e manda ver no maior absurdo: o chamado Imposto do Pecado. Nele estão incluídas a cervejinha sagrada do final de semana e aquela taça de vinho, considerada saudável para o nosso coração, que também terão seus preços elevados. Em tese, até concordo com a medida, considerando os exageros no consumo. Fico lamentando apenas uma coisa: e o imposto sobre o famigerado dízimo, por que não é cobrado. Se cobram do pecado, porque não cobram o imposto do perdão? Respeito o patrimônio das instituições religiosas. Mas, quanto ao patrimônio dos donos dessas instituições, esse, sim, precisa e deve ser tributado. Afinal, é a eles que o dízimo se destina.

Silvio Romero, por e-mail