Voz do Leitor, 04/11: Muita sujeira em Enseada dos Corais e Gaibu após o feriado

SUJEIRA NAS PRAIAS DO CABO

A Prefeitura do Cabo não estão dando atenção à limpeza das praias. Nessa terça-feira (3), fui caminhar cedinho e o que vi foi muita sujeira que ficou do feriado em Enseada dos Corais e Gaibu. Seu

prefeito, cadê o "Cabo nos Trinques"?

Kleber Barros Casado Lima, por e-mail

VAZAMENTO DE ÁGUA NO CORDEIRO E DEMORA NO ATENDIMENTO DA COMPESA

Reportar vazamento para a Compesa pelo 0800 descrito na conta é um verdadeiro exercício de paciência. Primeiro, vem o tempo de espera; depois, quando você é atendido, se não tiver um número de matrícula válido, o sistema não aceita. Nesse caso, se for um transeunte presenciando um vazamento, por mais grave que seja, não consegue fazer. Apesar de tudo, com a devida atenção dos atendentes, o fiz, na Rua Francisco Vita, em frente ao número 293, bairro do Cordeiro. Para minha tristeza, o tempo de cinco dias de previsão é muito para o volume de água perdida. Com tanta gente precisando de água, é preciso que os nossos gestores, em especial os que estão à frente da COMPESA, revejam os seus procedimentos. Um bem tão precioso não pode e nem deve ser desperdiçado dessa maneira, e olha que foi parcialmente privatizada, imagino se fosse toda!

Baltazar Lima, por e-mail

TRANSTORNOS PARA A POPULAÇÃO DA ZONA SUL

Não havia necessidade de fazer reforma na Ladeira da Cohab novamente. Isso prova que fazem as coisas mal feitas e na correria. Vamos fazer as coisas bem feitas para não voltar a trazer transtorno para a comunidade. Cadê o Parque do Ibura, como foi prometido?

Adriana Vieira, via Instagram

FALTA DE CUIDADO COM ANIMAIS

A Prefeitura do Recife deveria ter um local para recolher os animais que vivem na área do Conjunto Residencial Boa Viagem I, na Imbiribeira. Dando segurança, atendimento veterinário, medicação, alimentação, castração e direcionamento para adoção responsável. Se não fossem os protetores e pessoas que gostam de animais, a situação estaria pior no nosso município. As empresas de demolição, juntamente com as empresas que compram imóveis e terrenos, não estão nem aí para a situação do meio ambiente. É um absurdo não ter um senso de preservação.

Aurilane Pires, via Instagram

DEMORA NO ATENDIMENTO NO OTÁVIO DE FREITAS

Fazem mais de 20 dias que estou internada no Hospital Otávio de Freitas, aguardando a realização de uma CPRE. Até agora, não temos respostas, não nos dão uma previsão de quando o procedimento será realizado e muito menos uma perspectiva de quando poderemos sair daqui. Somos deixados à mercê de uma espera angustiante, sem informações e sem qualquer prazo.

Stefany França, via Instagram

