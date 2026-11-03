Voz do Leitor, 03/11: Turistas disputam praia com barraqueiros em Porto de Galinhas

Denúncia de moradora de Boa Viagem, visitante em Porto no final de semana, aponta que barraqueiros cobram até R$ 100 para uso de guarda-sol

DISPUTA POR ESPAÇO NA PRAIA

A cada verão, a mesma história. Os turistas que optam por um banho de mar nas piscinas naturais do centro disputam cada palmo da praia de Porto de Galinhas com os barraqueiros. Além de ocuparem a faixa de areia dificultando a circulação, eles cobram até 100 reais para uso de um guarda-sol e até 25 reais por cadeira. A insatisfação dos visitantes é visível!

Carmem Silva, via WhatsApp

LIXO EM OLINDA

Para ver sujeira em Olinda, o turista não precisa ir aos pontos carnavalesco da parte histórica. Basta ir à Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Novo, área nobre da cidade. Lá, os montes de lixo estão nas calçadas. Indignação do povo? Nenhuma. Por isso, a Prefeitura incentiva a folia, carnavaliza tudo. Com a proximidade das festas de fim de ano, que impressão de Olinda os turistas levarão?

Thiago Cunha, por e-mail

Leitor denuncia sujeira no Bairro Novo, em Olinda - Thiago Cunha/Cortesia

MOTOS SUBINDO NAS CALÇADAS NA CAXANGÁ

Em reforço à opinião do leitor Luiz Guimarães sobre as motos por aplicativo, publicada neste domingo (1º), reitero: na Avenida Caxangá, enquanto o pedestre trafega pelo seu lugar de direito, as calçadas, somos surpreendidos por motos surgindo do nada, subindo as calçadas para ultrapassar os carros, quando o corredor "deles" já está cheio, principalmente no trecho apertado onde fica o Elevado Bom Pastor, colocando em risco crianças que frequentam as diversas escolas por ali e os demais pedestres. Cabe uma fiscalização surpresa em dias alternados.

Davi Netto, por e-mail

CORREÇÃO E CRÍTICA À OMISSÃO DA PREFEITURA

Em publicação de 22/10/26, na coluna Voz do Leitor, solicitei à Prefeitura do Recife a retirada de supostos restos de obra na Rua Cônego Antônio Cavalcante, no bairro do Cordeiro. Peço desculpas pelo equívoco: os obstáculos existentes no local não são restos de obra, mas objetos colocados por um morador para impedir o estacionamento em frente à sua residência. Feita a correção, permanece a crítica à omissão da prefeitura em relação ao trânsito. Pois, mesmo não sendo restos de obra, deveria ter sido providenciada a retirada dos objetos.

Silvio Romero, por e-mail

