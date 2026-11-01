Voz do Leitor, 01/11: Detritos de canteiro deixados pela Emlurb na calçada

Detritos de canteiro deixados pela Emlurb na calçada

Há cerca de 20 dias, a Emlurb promoveu a substituição de uma velha e doente mangueira por uma nova, na Rua Astronauta Neil Armstrong, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, e conhecida por suas centenárias árvores tombadas. Porém, após derrubar o canteiro que protegia a árvore substituída e plantar a nova muda, o órgão municipal deixou essa imensa quantidade de detritos na calçada, impedindo por completo o trânsito de pedestres. Peço a Emlurb que urgentemente recolha essa absurda sujeira e refaça o canteiro de proteção da nova árvore.

Frederico Carvalho, por e-mail

Emlurb substitui árvore mas deixa detritos do canteiro na calçada - FREDERICO CARVALHO / VOZ DO LEITOR

Buraco na Estrada do Arraial

Alô, Emlurb. Tem um buraco crônico que, de tempos em tempos, volta a abrir. Ele fica localizado na Estrada do Arraial, defronte a Escola Técnica Estadual (ETE) Dom Bosco, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Peço que mandem uma equipe ao local para tapar esse buraco, mas, desta vez, que se coloque um material de qualidade para que não volte a abrir.

Lorena Lemos, via redes sociais

Transporte por aplicativo de moto

Li na sexta-feira (3) mais uma manchete no JC sobre a morte de uma passageira que utilizou transporte por aplicativo de moto. Não é novidade a forma irresponsável como os motoqueiros trafegam pelas ruas. As autoridades continuam "inertes" sobre esse problema crônico. Não há sensibilidade para as tragédias cujas estatísticas refletem essa gravidade. As calçadas já estão sendo invadidas por eles, pondo em risco, também, a vida dos pedestres. Esse é o quadro lamentável por conta da omissão da CTTU.

Luiz Guimarães, por e-mail

Acréscimo indevido e falta de resposta da Compesa

Moro em um condomínio popular no bairro da Imbiribeira e travo uma constante luta com a Compesa. Existe um rateio de consumo de dez metros cúbicos de água para cada morador. Meu consumo nunca chega a três metros cúbicos por mês. Todos os meses tive que agendar no Expresso Cidadão para retificar meu consumo, que é o pagamento mínimo, e sempre vinha obtendo êxito. Como estou trabalhando em outro estado, não tive consumo, mas a Compesa voltou a me cobrar erradamente. Na minha folga voltei a agendar e pedir revisão com o protocolo 20261045028583 do dia 13/10/2026. O mês de outubro acabou e não tive resposta por nenhum contato de empresa. Com isso, tive que pagar a conta com o acréscimo. Absurdo.

Paulo de Luna, por e-mail

Galeria obstruída em Afogados

Há mais de três meses que a galeria localizada no cruzamento das Ruas Demócrito Cavalcanti com a Rua Gaspar Drumond, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, está obstruída. Isso aconteceu devido a um serviço mal feito pela Emlurb, que da última vez que vieram desobstruir não resolveram o problema. Com isso, a água continua empossada na esquina. Quando vão solucionar o problema? A recuperação asfáltica da Rua Gaspar Drumond, que já foi solicitada via Conecta Recife, sequer deram satisfação. Protocolo 20260313180836242 de 13/03/2026. Espero que com essa denúncia aqui nesta coluna a Emlurb possa tomar alguma providência.

Josimar Miranda, por e-mail