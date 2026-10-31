Voz do Leitor, 31/10: Bueiro sem tampa na Boa Vista

Bueiro sem tampa na Boa Vista

Alô, Compesa. Tem um bueiro sem tampa em frente ao Banco Bradesco, localizado na Avenida Conde da Boa Vista, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, há mais de uma semana. Com o bueiro aberto, os motoristas são obrigados a desviarem para a outra faixa e, com isso, o trânsito acaba ficando travado, principalmente nos horários de pico. Peço que uma equipe possa ir ao local, aproveitando o feriadão e a redução do fluxo de veículos, para colocar uma outra tampa.

Genival Paparazzi, por e-mail

Bueiro sem tampa na Avenida Conde da Boa Vista - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Atenção com as letras miúdas dos contratos

Recentemente, um amigo se envolveu em um episódio hoje denominado sinistro de trânsito. A seguradora encaminhou o veículo para uma oficina, que elaborou o orçamento e foi rapidamente aprovado. As peças foram solicitadas, mas chegaram somente após 70 dias, mesmo o veículo sendo fabricado no Brasil. Com o carro na oficina, e conforme previsto no contrato, foi disponibilizado um veículo reserva. Tudo acertado com a empresa locadora, o cidadão foi retirar o automóvel. Chegando lá, deparou-se com algumas surpresas. O veículo seria liberado imediatamente, mas com algumas observações: em caso de acidente com o carro da locadora, a franquia seria de R$ 6 mil, salvo se o cidadão aceitasse contratar um seguro adicional, de módicos R$ 50 por dia. Caso desejasse incluir um dependente para também utilizar o veículo, teria de desembolsar mais R$ 20, por dia. Faço este relato com o único propósito de alertar os consumidores.

Silvio Romero, por e-mail

PROERD nas escolas

Quero aqui, através deste artigo de opinião, dar os parabéns a Polícia Militar de Pernambuco pela continuação do PROERD, que significa Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Como educador, acompanho este importante programa ao longo das diversas escolas públicas estaduais em que trabalhei e sei que o PROERD existe desde 2001. É uma iniciativa da PMPE de extrema importância como tentativa de alertar os jovens para os riscos do envolvimento com as drogas. Tive a oportunidade de assistir a diversas palestras, na qual são repassadas todas as consequências que o jovem vai ter de encarar se partir para o mundo das drogas. Na escola, eles recebem orientação, conhecimento e estão protegidos dos perigos das escolhas erradas e também das más companhias. Que esta iniciativa da PMPE continue, pois tenho certeza que desde o começo do programa até os dias atuais, quantos jovens foram resgatados ou até mesmo desencorajados a enveredarem por um caminho que todos já conhecemos e sabemos aonde vai dar.

José Paulo Vasconcelos, por e-mail

Escolas públicas conectadas

O Aprender Conectado já levou internet de alta velocidade a mais de 20 mil escolas públicas rurais em todo o Brasil, ampliando o acesso à conectividade em regiões de difícil acesso. Para superar as barreiras geográficas e de infraestrutura, o projeto utiliza diferentes soluções tecnológicas, como fibra óptica, internet via satélite e energia solar. Ao todo, a iniciativa alcança escolas públicas em 3.796 municípios brasileiros, beneficiando milhões de estudantes. O projeto integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), que busca levar conexão de alta velocidade a 138 mil instituições de educação básica até o fim de 2026. Além das unidades rurais, o Aprender Conectado atende mais de 1.540 escolas localizadas em territórios indígenas e outras 1.502 em comunidades quilombolas. Considerando também as instituições de ensino situadas em áreas urbanas, o projeto já alcança cerca de 30 mil escolas públicas em todo o país. É projetos como esse que o Brasil precisa, que proporcione oportunidades a quem mais precisa. Só assim, com o acesso à educação de qualidade, que construiremos um país mais justo e cada vez menos desigual.

Lucas Ferraz, por e-mail

Construção de um horizonte próspero

O Brasil precisa enxergar no horizonte um governo do PT finalmente comprometido com o equilíbrio fiscal, com a redução da dívida pública bruta e com o incentivo a investimentos em infraestrutura capazes de promover o crescimento robusto e sustentável do Produto Interno Bruto (PIB), gerando bons empregos e garantindo uma qualidade de vida digna aos brasileiros. Ficarei na torcida.

Paulo Panossian, por e-mail