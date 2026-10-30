Voz do Leitor, 30/10: Tampa de galeria de água pluvial quebrada

Tampa de galeria de água pluvial quebrada

Alô, Emlurb. Esta galeria de água pluvial, localizada na Rua da Saudade, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife, está com a sua tampa quebrada há semanas. Ela fica localizada na calçada exatamente atrás do prédio da Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE). Centenas de pessoas passam pelo local diariamente e o risco de algum pedestre se acidentar aumenta. Peço que possam fazer a devida substituição da tampa.

Genival Paparazzi, por e-mail

Tampa de galeria de água pluvial quebrada - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Gestão humanizada nas escolas

Vida de professor não é nada fácil, quer seja em escola pública ou privada. Em ambos os casos as dificuldades existem em níveis diferentes. Porém, educar está cada vez mais difícil. Se na escola pública temos falta de recursos, na escola privada o problema principal é a super lotação em sala de aula, que em regra geral gira em torno de 50 alunos. Apesar de estar aposentado, ainda tenho um vínculo ativo na rede pública estadual e vejo diariamente as dificuldades dos gestores em lidar com as demandas ao longo de dois turnos. Mas não posso negar o tratamento humanizado que a gestão escolar tenta colocar em prática em nossa escola. É de fundamental importância tornar o ambiente de trabalho mais acolhedor e o mais harmonioso possível. Assim todos se envolvem para garantir um trabalho de excelência sem se deixar abater e sem ficar se lamentando esperando que algo aconteça. Não adianta uma escola toda pintada, limpa e organizada se não tiver uma gestão que acolha e abrace a comunidade escolar como uma parceira que tenha a educação como instrumento de transformação.

José Paulo Vasconcelos, por e-mail

Mau atendimento

Gostaria de saber o porquê de a maioria das atendentes das loterias da Caixa Econômica Federal ser tão abusadas e mal humoradas, que chega até a ser irritantes... E vejam que, algumas vezes, quando chegamos, estão no celular e somos forçados a esperar até que terminem de ler ou responder alguma mensagem de seu WhatsApp. Além disso, elas dificilmente respondem ao cumprimento de bom dia ou boa tarde, o que é absurdamente inadmissível. Observem que não estou generalizando, pois citei acima "a maioria". Entendo, pois, que os proprietários de tais casas lotéricas deveriam fazer uma reciclagem e até um treinamento de capacitação com suas atendentes, visando se não uma perfeição, mas que possam se apresentar com uma postura e conduta bem melhor.

Paulo Fernando, por e-mail

Precariedade dos ônibus complementares

Moro em Jaboatão dos Guararapes e utilizo diariamente vários transportes complementares, como San Martin, Jardim São Paulo e Cidade Tabajara; porém, esse de Candeias é o pior dos piores, pois são coletivos imundos. Não temos micro-ônibus decentes. Os órgãos de fiscalização, ao que parece, não trabalham. Todos os dias os motoristas queimam as paradas se percebem um idoso sinalizando para parar. Sem falar nos acidentes de trânsito quase que rotineiros - como o que ocorreu nesta semana. Um absurdo a precariedade.

Petrúcio Guimarães, por e-mail

Política e religião

Não me considero intelectualmente habilitado para julgar as atitudes de cristãos, independentemente da religião ou seita que professam. Entretanto, surpreendem-me as grosserias proferidas por alguns daqueles que se apresentam como líderes religiosos. Após a vitória do presidente Lula, políticos da oposição, de diferentes crenças e alguns pastores, repetiram com aparente arrogância a frase: “Deus tenha misericórdia do Brasil”. Além do desrespeito a vontade da maioria dos eleitores, nenhum desses grupos parece ter lembrado os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo. Por que não desejar, com humildade: “Que Deus ilumine o presidente, lhe conceda sabedoria e abençoe a nação brasileira”? Afinal, o verdadeiro espírito cristão deveria nos inspirar a orar pelo presidente e pelo Brasil, independentemente de nossas preferências políticas.

Silvio Romero, por e-mail