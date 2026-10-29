Voz do Leitor, 29/10: Matagal toma conta de calçadas de Olinda

Matagal toma conta de calçadas de Olinda

Atenção, Prefeitura de Olinda! Acho que já está na hora de deixar de enxugar gelo e trabalhar pela cidade. Por exemplo, a Rua José Augusto da Silva Braga, em Bairro Novo, encontra-se totalmente abandonada... Calçamento todo esburacado, o capim tomando conta da rua, as calçadas cheias de resto de material de construção e galhos de árvore, conforme foto anexo. Nós, moradores, agradeceremos se tivermos a oportunidade de passar o ano novo sem essa situação caótica.

Edson Barreto, por e-mail

Riscos no transporte complementar

Quantos exemplos serão necessários para que a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes finalmente faça a licitação das linhas do transporte complementar de passageiros? Na terça-feira (27), mais um acidente envolvendo um dos micro-ônibus aconteceu no bairro da UR-06. Até quando o Governo do Estado de Pernambuco e a Prefeitura do Jaboatão vão tratar com o desdém de sempre a questão das mortes no transporte público em nossa cidade? Fica o apelo ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, para intervir e salvar as vidas que dia a dia se arriscam nas latas de sardinha sobre rodas no seu deslocamento diário em busca do pão de cada dia.

Fábio Júnior, por e-mail

Serviço sem funcionar

É incrível como você não consegue ser atendido pelo serviço www.pecidadao.pe.gov.br. Esse site me foi informado como local onde eu conseguiria agendar o desbloqueio para meu cartão VEM idoso. Toda vez que digito o endereço, tentando acessar, ele cai. Tento os números telefônicos 3182-5800 ou 0800 0810 158 e nenhum dos dois funcionam. É incrível como o governo não funciona nessas pequenas coisas, constatando como é ruim o atendimento ao público em Pernambuco, principalmente, no que diz respeito ao transporte público e serviços agregados.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Armamento

Após essa caso do desaparecimento do fuzil - já encontraram -, acredito que as forças armadas e as polícias locais precisam fazer um levantamento da vida dos seus integrantes, bem como de exames psicológicos para identificar possíveis desvios de conduta antes de entregar armamentos nas mãos de qualquer um integrante da corporação.

Rômulo Alves, por e-mail

Fuga do país

Consciente de que a perda do mandato ou do foro privilegiado o deixaria vulnerável a processos e pendências com a Justiça, como já em curso com o Banco Master e suspeita ligação com negócios escusos com o advogado Willer Tomaz, o senador Flávio Bolsonaro chegou a ensaiar discursos contestando o processo eleitoral - imitando o seu pai. Dois dias depois do pleito, surge a bomba trazida pela imprensa de que o parlamentar estaria se preparando para deixar o país em direção aos Estados Unidos - mesmo destino de seu irmão, Eduardo Bolsonaro, que também enfrenta a Justiça brasileira. Infelizmente, essa postura expõe o retrato da atual classe política brasileira: enquanto alguns fogem do País para esquivar-se de responsabilidades judiciais, a maioria dos políticos - e parcela do Judiciário - foge descaradamente de seus deveres com a Nação, consolidando um lamentável cenário de desordem institucional.

Paulo Panossian, por e-mail