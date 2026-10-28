Voz do Leitor, 28/10: Paralisação das obras no calçadão de Boa Viagem

A leitora da coluna denuncia o atraso para a conclusão dos serviços que estão sendo realizados na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Paralisação das obras no calçadão de Boa Viagem

Recentemente, aqui nesta importante coluna, foi publicado uma denúncia a respeito da demora para a conclusão das obras no calçadão da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Venho utilizar o espaço para reforçar a denúncia e pressionar a Prefeitura do Recife para que possa concluir o mais rápido possível esse serviço que dura mais de ano. Está chegando o verão e os turistas já estão chegando a nossa capital. É desse jeito que a gestão municipal quer recepcioná-los?

Fernanda Gonçalves, via redes sociais

Paralisação das obras no calçadão de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife - FERNANDA GONÇALVES / VOZ DO LEITOR

Bueiro sem tampa no Derby

Alô, Compesa. No cruzamento da Praça do Derby com a Avenida Agamenon Magalhães, logo após a parada de ônibus de número 180162, tem um bueiro sem tampa bem próximo a faixa de pedestres. O risco não é de apenas um veículo se acidentar caso passe por ele, como também algum passante. Peço que reponham a tampa antes que alguém se acidente.

Edna Mesquita, via redes sociais

Fuga de Flávio Bolsonaro

Não votei em Flávio Bolsonaro, mas também não sou de esquerda. Entretanto, gostaria de deixar uma reflexão que vai além da política: um candidato a presidente, que se negou a apresentar o seu sigilo telefônico e bancário durante a campanha, e que na primeira oportunidade foge para os Estados Unidos, estava preocupado com o seu País? Se ele não devia nada e estava com a consciência tranquila - como falou nos debates -, por que não ficou no Brasil e provava a sua inocência e não envolvimento com Daniel Vorcaro e o Banco Master; com a Bet que seu sócio era o dono e que enviava o dinheiro para um paraíso fiscal em Portugal? Flávio Bolsonaro fugiu não por ser perseguido político, mas porque cometeu crimes de toda ordem e sabia que sem a imunidade parlamentar seria investigado e preso. Só lamento pelos quase 60 milhões de brasileiros que acreditaram nele na hora de irem às urnas. A família Bolsonaro não é de direita e nem está preocupada com a família brasileira, mas somente com a própria família. Que a direita aproveite a oportunidade para se reorganizar e deixar de vez o bolsonarismo de lado.

Pedro Alberto Cerqueira, via redes sociais

Confusão geográfica

Um dos bairros mais injustiçados do Recife é o Ibura. Facilmente ele carrega uma má fama que nem sempre pertence a ele. Exemplo: parte do bairro foi desmembrada em 1988 e deu origem a um novo bairro, a Cohab. As UR's 06 e 11 já fazem parte de Jaboatão dos Guararapes e nem Cohab é mais, assim como Zumbi do Pacheco e Dois Carneiros. Parte da Vila dos Milagres pertence ao bairro do Barro e a outra parte à Cohab, mas mesmo assim a divisão geográfica não é corrigida e teimam em chamar tudo de Ibura. Temos que aprender a localizar o Ibura, a Cohab, o Barro e partes de Jaboatão dos Guararapes para não chamar tudo de Ibura.

Marcos Henrique, por e-mail

Eleições vazias

Terminada as eleições, foi lamentável o que vimos na propaganda eleitoral, nas redes sociais e nos debates: uma campanha dos candidatos, especialmente para presidente, de desconstrução dos adversários, com ataques chulos, acusações sem fundamento, promessas que dificilmente iriam se concretizar. Propostas concretas? Praticamente nenhuma, especialmente como diminuir a grande dívida pública em ascensão. Uma pobreza total.

Marco Wanderley, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção à leitora Izabel Wanderley, que alertou para poste na Rua São Sebastião, número 142, em Piedade, a Neoenergia Pernambuco informa que enviará uma equipe ao local ainda nesta semana para analisar a situação e tomar as medidas cabíveis.

Assessoria de Imprensa