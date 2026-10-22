Voz do Leitor, 22/10: Retirada de sinalização de obra concluída
A solicitação realizada pelo leitor da coluna ocorre na Rua Cônego Antônio Cavalcante, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Retirada de sinalização de obra concluída
Gostaria de solicitar à Prefeitura do Recife a retirada do material de sinalização remanescente de uma obra aparentemente realizada no calçamento da Rua Cônego Antônio Cavalcante, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital. A sinalização impede o estacionamento de veículos, prejudicando quem frequenta a feira e a igreja do bairro. Isto posto, peço a retirada do material e a liberação das vagas de estacionamento.
Silvio Romero, por e-mail
Falta d'água em Candeias
Alô, Compesa. Os moradores da Rua José Nunes da Cunha, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, foram pegos de surpresa nesta quarta-feira (21) com a terrível falta de água. Pior de tudo é que foi sem nenhum aviso prévio. Não tivemos nem a oportunidade de guardar um pouco de água nos baldes. Total desrespeito com a população que paga as contas em dia. É uma irresponsabilidade e despreparo do órgão competente.
Petrúcio Guimarães, por e-mail
Fatalidades evitáveis no trânsito
É muito preocupando a quantidade de acidentes fatais com motociclistas nas vias públicas de Pernambuco. Pela minha experiência pilotando minha motocicleta em estradas de várias cidades, eu aprendi uma coisa básica em relação à segurança no trânsito: pilotar afastado de ônibus e caminhões. É só fazer isso e você evita muita coisa. Sempre que olho no retrovisor e vejo um veículo grande se aproximar de mim, já dou passagem. Não há necessidade de andar ao lado de ônibus ou caminhão. Corredor não é lugar para motos. O certo é andar em uma das faixas, não entre os veículos.
Cristiano Soares, via redes sociais
Depreciação do Sítio Histórico de Olinda
A situação do Sítio Histórico de Olinda é de se lamentar. Inúmeras pessoas em situação de rua e em condição de vulnerabilidade praticando delitos, destruindo patrimônios alheios, invadindo até prédios que estão em de risco iminente de cair. A questão social em Olinda está grave, assim como os imóveis centenários em situação de risco de desabamento, como na esquina do Largo do Amparo. Chega dá vergonha quando comparamos com o centro histórico de cidades como Ouro Preto, Tiradentes e São João del Rei, em Minas Gerais. Municípios que têm o mesmo peso histórico que a nossa querida Olinda, mas que recebem bem mais cuidado do poder público.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Valéria Paiva via redes sociais
Eleição presidencial
A eleição do próximo domingo é muito mais do que a definição de um mandato. É a decisão entre democracia e autoritarismo; entre obscurantismo e apoio a ciência; entre justiça social e concentração de renda , enfim uma decisão em busca de um País mais justo e menos desigual. Acredito firmemente no discernimento, bom senso e vontade da maioria que definirão o rumo certo a ser tomado para o nosso País.
Sylvio Belém, por e-mail