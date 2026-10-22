Voz do Leitor, 22/10: Retirada de sinalização de obra concluída

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A solicitação realizada pelo leitor da coluna ocorre na Rua Cônego Antônio Cavalcante, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife

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Retirada de sinalização de obra concluída

Gostaria de solicitar à Prefeitura do Recife a retirada do material de sinalização remanescente de uma obra aparentemente realizada no calçamento da Rua Cônego Antônio Cavalcante, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital. A sinalização impede o estacionamento de veículos, prejudicando quem frequenta a feira e a igreja do bairro. Isto posto, peço a retirada do material e a liberação das vagas de estacionamento.

Silvio Romero, por e-mail

Retirada de sinalização de obra concluída - SÍLVIO ROMERO / VOZ DO LEITOR

Falta d'água em Candeias

Alô, Compesa. Os moradores da Rua José Nunes da Cunha, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, foram pegos de surpresa nesta quarta-feira (21) com a terrível falta de água. Pior de tudo é que foi sem nenhum aviso prévio. Não tivemos nem a oportunidade de guardar um pouco de água nos baldes. Total desrespeito com a população que paga as contas em dia. É uma irresponsabilidade e despreparo do órgão competente.

Petrúcio Guimarães, por e-mail

Fatalidades evitáveis no trânsito

É muito preocupando a quantidade de acidentes fatais com motociclistas nas vias públicas de Pernambuco. Pela minha experiência pilotando minha motocicleta em estradas de várias cidades, eu aprendi uma coisa básica em relação à segurança no trânsito: pilotar afastado de ônibus e caminhões. É só fazer isso e você evita muita coisa. Sempre que olho no retrovisor e vejo um veículo grande se aproximar de mim, já dou passagem. Não há necessidade de andar ao lado de ônibus ou caminhão. Corredor não é lugar para motos. O certo é andar em uma das faixas, não entre os veículos.

Cristiano Soares, via redes sociais

Depreciação do Sítio Histórico de Olinda

A situação do Sítio Histórico de Olinda é de se lamentar. Inúmeras pessoas em situação de rua e em condição de vulnerabilidade praticando delitos, destruindo patrimônios alheios, invadindo até prédios que estão em de risco iminente de cair. A questão social em Olinda está grave, assim como os imóveis centenários em situação de risco de desabamento, como na esquina do Largo do Amparo. Chega dá vergonha quando comparamos com o centro histórico de cidades como Ouro Preto, Tiradentes e São João del Rei, em Minas Gerais. Municípios que têm o mesmo peso histórico que a nossa querida Olinda, mas que recebem bem mais cuidado do poder público.

Valéria Paiva via redes sociais

Eleição presidencial

A eleição do próximo domingo é muito mais do que a definição de um mandato. É a decisão entre democracia e autoritarismo; entre obscurantismo e apoio a ciência; entre justiça social e concentração de renda , enfim uma decisão em busca de um País mais justo e menos desigual. Acredito firmemente no discernimento, bom senso e vontade da maioria que definirão o rumo certo a ser tomado para o nosso País.

Sylvio Belém, por e-mail