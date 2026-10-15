Voz do Leitor,15/10: Afundamento asfáltico em rua de Boa Viagem
A denúncia do leitor ocorre no cruzamento da Rua Ministro Nelson Hungria com a Rua Maria Carolina, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
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Afundamento asfáltico em rua de Boa Viagem
Um afundamento asfáltico no cruzamento da Rua Ministro Nelson Hungria com a Rua Maria Carolina, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, vem causando transtorno e danos na suspensão dos veículos que circulam na via. O afundamento asfáltico ocasionou a abertura de um buraco, que vem crescendo dia após dia. Pedimos a Prefeitura do Recife/Emlurb que mandem uma equipe ao local para providenciar seu fechamento.
Wesley Veloso, por e-mail
Escuridão em estação do metrô do Recife
Na última terça-feira (13) quando fui descer na estação do TIP, a rampa estava completamente apagada. Isso era por volta das 18h30. Quando reclamei da situação para uma funcionária, sem noção, ouvi ela dizer que "o povo era difícil". Porque, na cabeça dela, se tinha metrô funcionando isso já bastava. É uma verdadeira palhaçada o que os passageiros do metrô do Recife passam todos os dias. Já está na hora de fechar de vez e colocar ônibus em melhores condições para que as pessoas possam ter opções de chegar ao seu trabalho com dignidade.
Vanessa Mendes, via redes sociais
Água com cheiro de esgoto
Nós, moradores da Rua São Sebastião, no bairro de Peixinhos, em Olinda, além de chegarmos a ficar seis dias sem água... Quando finalmente ela é liberada para sair nas torneiras, a água está chegando com odor de esgoto. Esta semana tive que jogar toda água do tanque fora e comprar carro pipa porque a metros de distância se sente o odor de podridão da água da Compesa. Muito provavelmente tem alguma tubulação furada permitindo a entrada de lama e esgoto, e quando a água é liberada leva essa lama para as torneiras.
Rômulo Alves, por e-mail
Via sem calçamento em Candeias
Moradores da Rua Maria José do Amaral, no bairro de Candeias, reforçam o apelo ao prefeito de Jaboatão do Guararapes, Mano Medeiros, para que ele mande asfaltar a esburacada via pública. Contribuintes de um dos mais caros IPTU de Pernambuco questionam o porquê de nunca tirar um pouco dos mais de R$ 2,5 bilhões do orçamento anual e realizar a tão sonhada obra. Uma vez que temos um governo estadual do mesmo partido do gestor municipal, sugerem que estreitem o relacionamento e façam a parceria necessária para melhorar a vida de quem mais precisa em nossa cidade. Jaboatão pode até ser o berço da Pátria, mas parece que a gestão municipal anda dormindo eternamente em berço esplêndido quando o assunto é pavimentação e drenagem.
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Fábio Júnior, por e-mail
Recuperação do Santa Cruz
O Santa Cruz já havia saído do inferno da Série D, passou rápido pela Série C, e conquistou o acesso à Série B com muita dificuldade, pois quase que não passa para o quadrangular final. E, neste último, também sofreu bastante, em muitos casos, por erros do treinador, principalmente no segundo tempo. Apesar disso, não se pode tirar os méritos do comandante Coral. Mas, como diz a sua apaixonada torcida, tudo no Santa Cruz só se consegue como muito sacrifício e com emoção. Entretanto, a página virou e a direção tem que fazer um planejamento bem elaborado, trazendo reforços com a ajuda da nova SAF, recuperando urgentemente o estádio do Arruda. E ter muito cuidado para não voltar para a Série C.
Marco Wanderley, por e-mail