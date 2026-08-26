Voz do Leitor, 26/08: Caminhão sucateado e abandonado no Prado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor ocorre na Rua João Crescêncio, no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife, que pede ao poder público a remoção do veículo

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Caminhão sucateado e abandonado no Prado

Ao órgão competente, gostaria de informar que esse caminhão, sem placa, e em estado de abandono, está há mais de um ano na Rua João Crescêncio, no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife, por trás da agência do Banco Santander. O veiculo já virou morada de ratos, baratas e tudo que não presta, além de acarreta um péssimo visual para a rua. Peço que a Prefeitura do Recife, CTTU ou a quem for a responsabilidade, que remova essa sucata da via pública.



Francisco Mendonça, por e-mail

Caminhão sucateado e abandonado no no bairro do Prado - FRANCISCO MENDONÇA / VOZ DO LEITOR

Pirataria digital

Você acessa uma plataforma na internet para assistir a futebol, e alguns infratores assumem o comando de jogos transmitidos por operadoras de TV paga. Eles divulgam um número de telefone como chave Pix e passam o tempo todo oferecendo vantagens que, suponho, ninguém acredita. Será que não é possível identificar esses bandidos a partir do número de telefone informado como chave Pix? Na maior parte do tempo, você não assiste ao jogo. Fica apenas vendo quadros na tela anunciando supostos ganhadores e participantes: Eles ainda têm a cara de pau de chamar os participantes de doadores. É preciso combater esses piratas digitais.

Sílvio Romero, por e-mail

Empréstimos facilitados

Depois da roubalheira desenfreada de bilhões de reais dos aposentados do INSS, vemos novamente os controles se afrouxando para liberação de empréstimos consignados. Agora, os aposentados não mais precisarão fazer a biometria para tirar empréstimos. Mais uma brecha para novos desvios. E aí eu pergunto: cadê a Controladoria Geral da União?

Marco Wanderley, por e-mail

Melhoria na infraestrutura no bairro do Ibura

A Prefeitura do Recife está construindo um acesso alternativo de saída do bairro do Ibura, na Zona Sul da capital, para a Avenida Recife. A partir da abertura desse acesso, existe um projeto para transformar a Avenida Dom Hélder Câmara, no mesmo bairro, numa estrutura semelhante à Via Mangue, por conta dos alagamentos constantes. Entretanto, nada disso surtirá efeito prático se não for feito, por alguma gestão municipal, um canal na Avenida Dois Rios, na altura do SESI, uma área para bombear a água que fica ali retida, e uma via suspensa no SESI do Ibura, exatamente em cima de um canal que precisa ser construído. Só assim, o problema de décadas e que nenhum prefeito teve a coragem e a dignidade de fazer, será definitivamente resolvido.

Marcos Henrique, por e-mail

Motoristas fogem e não pagam pelo combustível

Tenho visto, nos últimos meses, inúmeras notícias de motoristas que abastecem seus veículos e fogem dos postos de combustíveis sem pagar. Nos Estados Unidos, por exemplo, você só consegue abastecer o veículo após pagar na própria bomba escolhida. Os postos precisam adotar essa prática quando o cliente pedir para colocar um valor específico: ele diz quanto quer abastecer, paga pelo valor, e só depois o frentista coloca o combustível. Já quando for para completar o tanque, que você não sabe quanto vai dar o valor, só abastece o carro se o motorista entregar a chave ao frentista, para evitar que ele fuja sem pagar. Infelizmente, no Brasil, só desse jeito para não levar golpe.

Vitória Assunção, via redes sociais