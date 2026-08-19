Voz do Leitor, 19/08: Vazamento de água em Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Vazamento de água em Boa Viagem

Enquanto alguns lugares e comunidades não têm água limpa e canalizada, na esquina da Rua Padre Bernardino Pessoa com a Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, vem acontecendo um vazamento há semanas. Moradores incomodados com o desperdício de água ligaram para a Compesa, que ficaram de mandar uma equipe. Até o momento nenhum técnico da companhia apareceu para solucionar o problema. Espero que, com a divulgação aqui na coluna, a Companhia possa resolver esse problema.

Maria José, por e-mail

Vazamento de água no bairro de Boa Viagem - MARIA JOSÉ / VOZ DO LEITOR

Sinistros de trânsito

Moro no município do Paulista e, no último dia 17, tive uma trombose e precisei ser socorrido em um carro particular para um hospital de emergência no bairro da Ilha do Leite, no Recife. Levamos 3 horas e 10 minutos para chegar ao hospital, que fica a 20 km de distância de onde resido, por conta do engarrafamento na BR-101 provocado por um sinistro de trânsito envolvendo um motociclista que faleceu no local. Antes de sairmos de casa, pelo aplicativo, a PE-15 estava também engarrafada e com previsão de tempo maior que na BR-101. O motociclista ficou várias horas no chão. Primeiro chega a PRF, que isolou o local, depois chega o IML para transportar o corpo, que só pode ser retirado do local depois de feita a perícia da Polícia Civil, que demora horas para chegar. Os acidentes no citado trecho é diário, com sinistros envolvendo motociclistas. É preciso rever os protocolos de atendimento e agilidade para liberar o trânsito e também uma maior fiscalização da PRF nos motociclistas que não respeitam as leis de trânsito. As estáticas divulgadas colocam o Recife como o pior trânsito do Brasil. E, pelo visto, como um dos mais perigosos também.

Amaro Silva, por e-mail

Mazelas sem resolução



Vendo a entrevista de João Campos ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), observei algumas coisas que não entendi. Parece que o ex-prefeito "se esqueceu" que o seu partido, o PSB, passou oito anos com Eduardo Campos como governador de Pernambuco, e mais oito anos com Paulo Câmara, totalizando dezesseis anos no poder, ressaltando-se que, na maior parte desse período, ainda contou com o apoio do governo federal. No entanto, quando o PSB, comandado pelo então governador Paulo Câmara, cresceu menos que outros estados nordestinos e entregou o governo numa situação difícil. Sem contar ainda que o PSB de João Campos comanda a Prefeitura do Recife desde 2013, e os problemas crônicos continuam, tais como um Centro abandonado, com inúmeras pessoas em situação de rua, e entregue em parte aos mendigos e à Cracolândia, trânsito caótico, ruas esburacadas, além de uma Avenida Boa Viagem com obras intermináveis.

Marco Wanderley, por e-mail

Cabo eleitoral

Começou a tripla jornada dos terceirizados dos órgãos governamentais, em todas as esferas. Eles são “convidados” a fazer panfletagem para candidatos. É uma vergonha que nunca é combatida, por mais que candidatos e candidatas defendam os direitos individuais do cidadão. Puro cinismo. São, em sua maioria, jovens, principalmente aqueles que atuam em áreas administrativas. E, se forem flagrados, dirão que são “voluntários” por livre e espontânea vontade. Sabemos, porém, que, muitas vezes, a realidade é outra: pura pressão, ou vai, ou será demitido. Até entendo que ocupantes de cargos comissionados se sujeitem a esse tipo de serviço, apesar dos cargos relevantes que ocupam. Afinal, os serviços que executam, em muitos casos, pouco representam em benefício direto da população. Será que, com tanta tecnologia disponível, os órgãos responsáveis pela fiscalização não conseguem detectar e combater tamanha aberração?

Silvio Romero, por e-mail

Ordem de serviço assinada, mas nada de obra

No Instagram da Prefeitura do Paulista, a gestão municipal está informando que a sua Secretaria de Obras e Serviços Públicos assinou no último dia 30 de julho a Ordem de Serviço para o início das obras de drenagem e pavimentação da Avenida Benjamin em Fragoso, entre outras, com recursos próprios, as quais teriam previsão para o início de agosto. Já estamos na segunda quinzenas do mês e os serviços ainda não tiveram início. Mas aguardemos um pouco mais para constatar. Os moradores do entorno e os motoristas que passam por lá não aguentam mais tantos transtornos para transitar no local.



Cláudio de Melo, por e-mail