Voz do Leitor, 18/08: Coberta destelhada em posto da academia da cidade
A denúncia feita pela leitora da coluna ocorre na estrutura localizada no Segundo Jardim da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
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Coberta destelhada em posto da academia da cidade
Alô, Prefeitura do Recife. Essa estrutura utilizada para guardar materiais e equipamentos da Academia da Cidade, localizada no Segundo Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, está destelhada. É um absurdo, pois essa situação já perdura há meses. E, nesses meses de ventos fortes, principalmente na orla, o risco aumenta de algum material dessa coberta destelhada voar e atingir algum morador ou motorista é grande. Por mais que a orla de Boa Viagem esteja passando por reformas e, certamente, o Segundo Jardim será contemplado, é inadmissível a gestão municipal deixar essa estrutura dessa maneira. Peço que tomem providências e realizem o devido conserto.
Telma Hevile, por e-mail
Linhas opcionais extintas
As linhas opcionais UR-02 e UR-11 estão suspensas há meses, sem previsão de volta, prejudicando assim os usuários dessas linhas, principalmente os moradores dos bairros da Cohab, Ibura e Ipsep. Apesar disso, não vemos o Grande Recife Consórcio de Transporte trazer nenhuma boa notícia em relação a volta dessas linhas de ônibus, que nem de longe eram deficitárias, muito pelo contrário, os coletivos sempre estavam cheios e sem chance de evacuação de receita por conta de uso indevido por parte de quem não quer pagar passagem. Precisamos de uma resposta do Grande Recife sobre a volta dessas linhas de ônibus.
Marcos Henrique, por e-mail
Lâmpada queimada em Boa Viagem
A pedido dos moradores, realizei, em 31 de julho, uma ligação para o canal da Emlurb - 156 - informando uma lâmpada led queimada no poste de número B019040, localizado na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, em frente ao número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Recebi, no dia 5 de agosto, resposta da Emlurb, com dois e-mails informando que o pedido está em "fiscalização" e, pouco tempo, depois o segundo e-mail informando que a solicitação foi "atendida". Infelizmente, a equipe deve ter ido para outro lugar, pois não houve a troca da lâmpada até a presente data. Os moradores estão indignados com a Prefeitura do Recife e pedem para resolver essa simples troca.
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Wellington Monteiro, por e-mail
Descredenciamento em massa de hospitais de plano de saúde
Gostaria de formalizar uma denúncia contra a operadora Select Saúde aqui em Pernambuco. Sou beneficiária do plano e estamos enfrentando uma situação insustentável de descaso e desassistência generalizada. A operadora promoveu um descredenciamento em massa de hospitais da nossa rede de atendimento sem enviar nenhum tipo de aviso prévio individual aos clientes e, pior, sem indicar prestadores substitutos à altura na região. Descobrimos a redução da rede por conta própria ao tentar usar o serviço ou olhar o aplicativo. Além disso, enfrentamos uma indisponibilidade crônica e abusiva: praticamente todos os meses as clínicas credenciadas negam vagas e recusam agendamentos médicos, alegando que o atendimento pelo plano Select está "suspenso" ou bloqueado temporariamente naquele período. Pagamos as mensalidades rigorosamente em dia, mas o serviço foi severamente reduzido de forma silenciosa e ilegal, violando as regras básicas da ANS e do Código de Defesa do Consumidor. Solicito a intervenção do órgão de fiscalização para investigar e cobrar explicações dessa empresa, que está deixando centenas de famílias pernambucanas desamparadas.
Jéssica Araújo, por e-mail
Prédio caindo aos pedaços no centro do Recife
A situação do antigo prédio do Diário da Manhã, localizado na Rua do Imperador, no bairro de Santo Antônio, na região central do Recife, é preocupante. Mesmo com os tapumes para isolar a calçada, a estrutura do imóvel está caindo aos pedaços, com janelas soltas, colocando em risco quem passa pelo local. Os órgãos competentes - CREA-PE - precisam tomar providências para garantir a segurança das pessoas e até mesmo de motoristas que trafegam na via próximo ao prédio.
Genival Paparazzi, por e-mail