Voz do Leitor, 16/08: Rampa do TIP em situação precária

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Rampa do TIP em situação precária

Recentemente, um leitor da coluna denunciou os enormes buracos no entorno do Terminal Integrado de Passageiros do Recife (TIP), no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Aproveito para reforçar a denúncia e também mostrar em foto a situação precária da rampa de acesso à área de embarque do TIP, que precisa urgentemente receber um novo asfalto. Sem falar que a obra que iniciaram há um ano, segue paralisada e tirando as poucas vagas de estacionamento que tinha. Isso é do lado de dentro da rodoviária, mas o entorno do TIP está pior. A quem recorremos, DNIT, DER, Emlurb? O que importa é que a rodoviária do Recife, que recebe ônibus de todo estado e de outros estados vizinhos, não pode ficar nesse abandono. Isso é uma vergonha.

Wesley Veloso, por e-mail

Rampa do Terminal Integrado de Passageiros do Recife (TIP) em situação precária - WESLEY VELOSO / VOZ DO LEITOR

Desigualdade da dor

A dor não escolhe idade, gênero, raça ou condição social. Mas a forma como ela é vivida, interpretada e tratada está longe de ser igual. A ciência já demonstra que minorias sociais apresentam maior prevalência de dor crônica, maior carga de sofrimento e menor acesso ao tratamento adequado. Racismo estrutural, sexismo, discriminação e exclusão social não apenas adoecem: também influenciam a forma como sentimos e tratamos a dor. Uma revisão sistemática brasileira publicada em 2012 no Brazilian Journal of Pain mostrou que a prevalência de dor crônica no Brasil varia entre 23% e 76%, com média de 45,6%, sendo mais frequente entre mulheres. Essa diferença não pode ser explicada apenas pela biologia. Ao longo da vida, muitas mulheres acumulam experiências dolorosas físicas e emocionais, convivem com sobrecarga de trabalho, desigualdade de gênero, violência e, frequentemente, ainda têm suas queixas minimizadas ou atribuídas apenas a fatores emocionais. A dor também revela desigualdades. Cuidar dela exige mais do que exames e medicamentos: exige escuta, respeito, equidade e compromisso com a dignidade humana. Se a dor é uma experiência biopsicossocial, seu tratamento também precisa ser. Combater a desigualdade é, também, uma forma de aliviar a dor.

Mariana Schamas, por e-mail

Zé Lucas já se destaca no Cruzeiro

O garoto Zé Lucas, de apenas 18 anos, mal deu os primeiros chutes pelo Cruzeiro e já encantou os torcedores e parte da imprensa do Sudeste do País. O nome do jogador revelado pelo Sport já começa a ser falado nas mesas redondas - como chamavam os antigos. E os comentários, nesse momento, são elogiosos, enaltecendo a postura do jovem meio-campista, com personalidade para sair jogando e iniciar as ações ofensivas, mostrando visão de jogo e qualidade de passe. Qualidades que os pernambucanos já conheciam e que o levaram à seleção brasileira sub-15 e sub-17, em ambas Zé Lucas era o capitão. Espero que Carlo Ancelotti comece a olhar para o time do Cruzeiro e, quem sabe, não dê uma chance para Zé Lucas na seleção principal em algum desses amistosos. Precisamos renovar a seleção brasileira, principalmente no setor de meio de campo, posição escassa e que Zé Lucas está se credenciando para ocupar a vaga no futuro.

Lucas Holanda, por e-mail

Lâmpada queimada de poste na Praça de Casa Forte

Gostaria de comunicar à Prefeitura do Recife sobre lâmpadas queimadas nos postes públicos localizados na Praça de Casa Forte, na Zona Norte da capital. O local, apesar de ser considerado uma área nobre, tem sido perfeito para os bandidos praticarem assaltos, devido à escuridão do espaço público. É preciso colocar iluminação de led e aumentar o policiamento durante todo o dia... Desde o início da manhã, até a noite. Antigamente, na ponta da Praça voltada para a Avenida Dezessete de Agosto, existia um posto policial. Porém, hoje em dia, é completo abandono.

Samuel Ribeiro, via redes sociais

Descarte irregular de lixo e acúmulo de sujeira

Vai chegando o final de semana e a calçada da esquina da Rua da Fundição com a Capitão Lima, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife, fica uma imundice. Isso acontece principalmente da quinta para a sexta-feira, e da sexta para o sábado. Os trabalhadores que ousam estacionar nas proximidades saem do carro colocando os pés literalmente no lixo. Isso acontece devido ao descarte irregular de lixo de um estabelecimento comercial que funciona apenas à noite. A farra perdura madrugada adentro e, quando acaba, fica o lixo jogado no chão da via pública. Isso atrai ratos e baratas para o local. E vale salientar que a limpeza pública só acontece três vezes na semana. Ou seja, no dia que não passa, a sujeira fica exposta na rua por mais de 48h. Isso é um absurdo com quem mora e trabalha nas redondezas.

Sara Marques, por e-mail