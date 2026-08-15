Voz do Leitor, 15/08: Animais de grande porte soltos na Ilha de Itamaracá

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Leitor denuncia a presença de cavalos soltos nas praias da Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte do Estado, e pede o recolhimento da gestão municipal

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Animais de grande porte soltos na Praia de Itamaracá

A Ilha de Itamaracá possui enormes atrativos turísticos com suas belas praias, mas os visitantes se deparam com cenas como essas da foto, com animais de grande porte circulando na orla e espalhando fezes na areia da praia. A Prefeitura de Itamaracá possui um serviço de recolhimento dos animais soltos pelas vias públicas; entretanto, os animais aparecem frequentemente pastando na beira da praia. Peço que a gestão municipal seja mais efetiva quanto a este problema, que afeta não só a segurança dos banhistas, mas também a saúde pública.

Fernando Melo, por e-mail

Animais de grande porte soltos na Praia de Itamaracá - FERNANDO MELO / VOZ DO LEITOR

Inversão de prioridades em Olinda

A Prefeitura de Olinda, em parceria com o governo do Estado, retirou os asfaltos das Avenidas Governador Agamenon Magalhães e Chico Science que estavam ainda em condições de uso, e só fizeram o recapeamento desta última. Esqueceram de repor o asfalto no trecho que fica em frente ao Classic Hall, ocasionando a retenção do trânsito no local. Enquanto isso, muitas ruas estão repletas de buracos, a exemplo da Carlos Xavier de Brito, na 3ª Etapa do Rio Doce, e a Rua 27, na 5ª Etapa do mesmo bairro, locais onde só gastaram cal para pintar os meios-fios. Isso se chama inversão de prioridade.



Cláudio de Melo, por e-mail

Obras no Mercado de São José se arrastam há anos

Em apenas dois meses, a Prefeitura do Recife/URB desembolsou R$ 7.423.201,30. Esse é o valor, acrescentado, na requalificação do Mercado Público de São José, no Centro do Recife. A promessa de entregar ao público seria em janeiro, que foi prorrogado para março. A obra se arrasta há mais de três anos sem prazo de conclusão. É a terceira placa da Prefeitura do Recife informando prazo e valores. A primeira, que já foi retirada, tinha um prazo de término em outubro de 2024. Já estamos em agosto e ao que parece não será concluído esse ano. Talvez, quem sabe, em 2027 ou 2028. Até lá, outras placas, possivelmente, serão afixadas pela Prefeitura com outros valores, bem superiores substituindo aos atuais.



Augusto César, por e-mail

Internacionalização do Pix

O Banco Central estuda conectar o Pix a sistemas de pagamentos instantâneos de instituições estrangeiras, além de avaliar o uso de fluxos futuros como garantia de crédito. O Pix, essa inovação inédita criada pelo nosso Banco Central - uma verdadeira jabuticaba bem-sucedida -, já vem sendo copiado por diversos países. Se o nosso competente Banco Central de fato viabilizar essa conexão de pagamentos instantâneos com instituições estrangeiras, como será a reação de Donald Trump?

Paulo Panossian, por e-mail

Reboque estacionado em local perigoso

Há meses que este reboque está estacionado na Rua Visconde de Jequitinhonha, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, pouco antes de chegar no parque Dona Lindu. Além disso, está parado numa esquina, aumentando o risco de um acidente grave. Peço que a CTTU, autoridade do trânsito do município, retire o reboque da localidade. Do outro lado tem estacionamento e uma ciclovia. Está muito estreito para ficar estacionado numa esquina.

Evaldo Melo, por e-mail