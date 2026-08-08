Voz do Leitor, 08/08: Asfalto volta a dissolver e a apresentar buracos em cruzamento no Rosarinho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Asfalto volta a dissolver e a apresentar buracos em cruzamento no Rosarinho

É com tristeza e incredulidade que volto a denunciar nessa importante coluna da Voz do Leitor, o misterioso caso do cruzamento entre as Ruas Regueira Costa e Dr. José Maria, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife. Estamos no mês de agosto e esta é a terceira vez que escrevo denunciando a quantidade de buracos nessa esquina. Ou seja, uma denúncia feita a cada 75 dias. Que tipo de material essa empresa contratada pela Emlurb está utilizando para realizar o recapeamento? Pois é inadmissível que em tão pouco tempo o asfalto fique se dissolvendo. Isso já deveria ter sido motivo de uma investigação, porque é o dinheiro do contribuinte que está indo pelo ralo. Pagamos impostos para nada. Espero que dessa vez possam realizar um trabalho de verdade e coloquem um material de qualidade e duradouro.

Carolina Reis, por e-mail

Objetos de valor

Tenho familiares idosos que, diariamente, saem para irem à fisioterapia, à consulta médica, à farmácia ou para fazer compras. E, diante da violência e inúmeros assaltos na Zona Norte, tenho enfatizado bastante para que não saiam com corrente de ouro, aliança ou relógio. Que só levem o que for estritamente necessário - como um documento, cartão de plano de saúde e um cartão com limite baixo apenas para comprar o que for preciso. Infelizmente, diante da alta criminalidade, temos de tomar nossas próprias providências de segurança para nos proteger.

Samira Couto, por e-mail

Sobrenome oculto em campanha

Tenho percebido que os principais veículos de comunicação - a chamada grande mídia - têm ocultado o sobrenome Bolsonaro do candidato à presidência da República, Flávio. Ora, qual o motivo disso? Querem distanciá-lo do seu pai - Jair Bolsonaro -, que está preso por liderar uma conspiração contra à pátria? Não tem como dissociá-lo do legado do ex-presidente, afinal, como filho, Flávio Bolsonaro se inspira no pai na maneira de fazer política: não aprova nenhum projeto em prol do povo, obtém enriquecimento através de 'rachadinhas', além de querer entregar a riqueza do Brasil para os Estados Unidos.

Matheus Soares, por e-mail

Orla da Praia do Janga deteriorada e sem manutenção do poder público

É bem verdade que as forte chuvas contribuíram para a destruição de parte do calçadão da orla da Praia do Janga, no município do Paulista. Entretanto, há anos que esse espaço público carece de uma atenção especial da Prefeitura. Não existe uma manutenção periódica e, muito menos, previsão de obras de requalificação da orla, que deveria servir para a população usufruir e ter uma vida ativa e saudável, proporcionando momentos de caminhadas em segurança. Além disso, a iluminação pública da orla é péssima, gerando uma insegurança e favorecendo o aumento da criminalidade. Vamos trabalhar, prefeito Ramos.

Genival Pararazzi, por e-mail

Orla da Praia do Janga deteriorada e sem manutenção do poder público - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Vinícius Júnior opta pela zona de conforto

Como admirador do seu futebol, da sua perseverança e, principalmente, de sua luta contra o racismo, acredito que Vinícius Júnior não fez uma boa escolha ao renovar com o Real Madrid. É certo que ao optar por permanecer na capital espanhola, ele visou permanecer numa zona de conforto, onde ele já conquistou tudo em termos de títulos, é considerado o segundo capitão do time e tem o apoio da torcida - ao menos de grande parte, pois alguns torcem o nariz para ele e já chegaram a vaiá-lo em pleno estádio Santiago Barnabéu. Entretanto, enxergo o outro lado da moeda. Ao seguir no Real Madrid, ele aceitou ser o coadjuvante do francês Mbappé, que segue sendo o mais bem pago do elenco, mesmo não tendo conquistado nenhum título pelo clube. Além disso, vai trabalhar com o treinador José Mourinho, que publicamente duvidou das palavras de Vinícius Júnior, quando o mesmo disse ter sofrido ataques racistas no jogo contra o Benfica. E, ainda dentro desse episódio lamentável, Vinícius é duramente atacado de maneira preconceituosa e racista em todos os estádios da Espanha. Por isso, enxergava que a ida para o Arsenal, onde ele seria o principal jogador do time, um dos principais da Premier League, e chegaria como o jogador mais bem pago da história do clube inglês, seria um desafio importante para a carreira dele, mas que ele preferiu deixar de lado para priorizar a zona de conforto, mesmo em um ambiente que já não lhe é favorável.

Lucas Holanda, por e-mail