Voz do Leitor, 06/08: Solicitações de recapeamento asfáltico e desobstrução de canaleta ignorados pela Emlurb

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Gaspar Drumond, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, que pede a realização dos serviços urbanos

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Solicitações de recapeamento asfáltico e desobstrução de canaleta ignorados pela Emlurb

Foi aberto o protocolo de número 22610492, no dia 13 de março de 2026, via conecta Recife e 156, solicitando recapeamento e recuperação asfáltica da Rua Gaspar Drumond, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. A referida via, que é paralela a Estada dos Remédios, é toda em paralelepípedo - o que mostra claramente se tratar de uma pavimentação arcaica. Já há locais na rua que está cedendo e, como paliativo, está se colocando metralha nos buracos. Até a presente data não foi realizado o serviço solicitado por parte da Emlurb. Além disso, também foi aberto o protocolo 22652389 de 12 de junho de 2026 para a desobstrução de canaletas de drenagem, também na referida rua, no cruzamento com a Rua Demócrito Cavalcanti, na esquina da casa nº 60. A água fica empossada devido à obstrução. Precisa de limpeza das canelas. Peço que a Emlurb faça as devidas intervenções para solucionar os problemas.



Josimar Miranda, por e-mail

Solicitações de recapeamento asfáltico e desobstrução de canaleta ignorados pela Emlurb - JOSIMAR MIRANDA / VOZ DO LEITOR

Preço abusivo no estacionamento do Aeroporto do Recife

No dia 25 de julho levei meu filho e netos para embarque no Aeroporto Internacional do Recife, tendo deixado o carro no estacionamento. Passei 1 hora e 1 minuto, e paguei R$ 45,00, como pode ser visto na foto, o que, para mim, se configura num verdadeiro assalto. A questão é mais grave quando é o único estacionamento para as pessoas que têm que levar ou pegar alguém no aeroporto, não existindo outra alternativa.

Luiz Helvecio, por e-mail

Relação diplomática com Argentina

Absolutamente correta a atitude do governo brasileiro rebaixando a relação diplomática com a Argentina, após as agressões do folclórico e despreparado presidente Javier Milei. Ele não merece um diplomata, mas apenas um encarregado de negócios. Se voltar a se comportar como o cargo que, equivocadamente lhe foi concedido exige, a situação poderá ser revista.



Sylvio Belém, por e-mail

Ataque a uma valorosa profissão

Depois da vergonhosa declaração do prefeito da maior cidade do Brasil - São Paulo -, Ricardo Nunes, ao chamar o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, de "professorzinho", fica a pergunta: o que ainda ouviremos nesta campanha eleitoral? Talvez, na infância, tenha sido um superdotado e, na adolescência, um autodidata. Pena que, na vida adulta, tenha aprendido apenas a menosprezar uma das profissões mais importantes da sociedade. Todo profissional, inclusive os políticos, teve um professor. Desrespeitar um professor é desrespeitar a educação e todos aqueles que ajudam a construir o futuro do País. Se tivesse um centésimo de milímetro de dignidade, Ricardo Nunes teria pedido desculpas. E seria desejável que seus aliados fizessem o mesmo, independentemente de ideologia política.

Silvio Romero, por e-mail

Promessas de campanha

Certo candidato ao governo do Estado falou que se eleito, o Palácio do Campo das Princesas seria do povo. Lembrando que, quando prefeito do Recife, existia uma tropa da guarda municipal no hall da Prefeitura, proibindo acesso. Por que será?

Maurício José, por e-mail