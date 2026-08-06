Voz do Leitor, 06/08: Solicitações de recapeamento asfáltico e desobstrução de canaleta ignorados pela Emlurb
Denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Gaspar Drumond, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, que pede a realização dos serviços urbanos
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Solicitações de recapeamento asfáltico e desobstrução de canaleta ignorados pela Emlurb
Foi aberto o protocolo de número 22610492, no dia 13 de março de 2026, via conecta Recife e 156, solicitando recapeamento e recuperação asfáltica da Rua Gaspar Drumond, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. A referida via, que é paralela a Estada dos Remédios, é toda em paralelepípedo - o que mostra claramente se tratar de uma pavimentação arcaica. Já há locais na rua que está cedendo e, como paliativo, está se colocando metralha nos buracos. Até a presente data não foi realizado o serviço solicitado por parte da Emlurb. Além disso, também foi aberto o protocolo 22652389 de 12 de junho de 2026 para a desobstrução de canaletas de drenagem, também na referida rua, no cruzamento com a Rua Demócrito Cavalcanti, na esquina da casa nº 60. A água fica empossada devido à obstrução. Precisa de limpeza das canelas. Peço que a Emlurb faça as devidas intervenções para solucionar os problemas.
Josimar Miranda, por e-mail
Preço abusivo no estacionamento do Aeroporto do Recife
No dia 25 de julho levei meu filho e netos para embarque no Aeroporto Internacional do Recife, tendo deixado o carro no estacionamento. Passei 1 hora e 1 minuto, e paguei R$ 45,00, como pode ser visto na foto, o que, para mim, se configura num verdadeiro assalto. A questão é mais grave quando é o único estacionamento para as pessoas que têm que levar ou pegar alguém no aeroporto, não existindo outra alternativa.
Luiz Helvecio, por e-mail
Relação diplomática com Argentina
Absolutamente correta a atitude do governo brasileiro rebaixando a relação diplomática com a Argentina, após as agressões do folclórico e despreparado presidente Javier Milei. Ele não merece um diplomata, mas apenas um encarregado de negócios. Se voltar a se comportar como o cargo que, equivocadamente lhe foi concedido exige, a situação poderá ser revista.
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Sylvio Belém, por e-mail
Ataque a uma valorosa profissão
Depois da vergonhosa declaração do prefeito da maior cidade do Brasil - São Paulo -, Ricardo Nunes, ao chamar o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, de "professorzinho", fica a pergunta: o que ainda ouviremos nesta campanha eleitoral? Talvez, na infância, tenha sido um superdotado e, na adolescência, um autodidata. Pena que, na vida adulta, tenha aprendido apenas a menosprezar uma das profissões mais importantes da sociedade. Todo profissional, inclusive os políticos, teve um professor. Desrespeitar um professor é desrespeitar a educação e todos aqueles que ajudam a construir o futuro do País. Se tivesse um centésimo de milímetro de dignidade, Ricardo Nunes teria pedido desculpas. E seria desejável que seus aliados fizessem o mesmo, independentemente de ideologia política.
Silvio Romero, por e-mail
Promessas de campanha
Certo candidato ao governo do Estado falou que se eleito, o Palácio do Campo das Princesas seria do povo. Lembrando que, quando prefeito do Recife, existia uma tropa da guarda municipal no hall da Prefeitura, proibindo acesso. Por que será?
Maurício José, por e-mail