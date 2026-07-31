Voz do Leitor, 31/07: Bloco de concreto quebrado atrapalha trânsito nas Graças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Denúncia ocorre no cruzamento da Av. Conselheiro Rosa e Silva, com a Rua Desembargador Martins Pereira, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife

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Bloco de concreto quebrado atrapalha trânsito nas Graças

Alô, Emlurb. No cruzamento da Avenida Conselheiro Rosa e Silva, com a Rua Desembargador Martins Pereira, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, esse bloco de concreto ao redor de uma tampa de bueiro se quebrou, abrindo uma cratera nessa movimentadíssima via. Os trabalhadores das redondezas colocaram um galho para sinalizar os motoristas que por ali trafegam e evitar um acidente. Peço que enviem uma equipe ao local urgentemente para fazer os devidos reparos.

Rafael Batista, por e-mail

Bloco de concreto quebrado atrapalha trânsito na Avenida Conselheiro Rosa e Silva - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR

Fiscalização de trânsito

Quero através desse conceituado jornal chamar atenção da CTTU e também do BPtran, ou seja, dos órgãos de fiscalização de trânsito, para o absurdo que vem acontecendo na Avenida Norte, especificamente na entrada do bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. É que a mais de um ano a Prefeitura eliminou o ponto de retorno que existia no local, colocando blocos de concretos (gelos baianos). Diante disso, os condutores de motos e carros têm feito esse retorno por cima da praça que existe no local, colocando em risco a integridade física da população, além de ser uma infração gravíssima conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Pedimos providências as autoridades nesse sentido.

André José, por e-mail

Infrações não punidas

Faço um apelo ao governo do Estado e às Prefeituras para que as câmeras que multam veículos nas ruas e nas rodovias estaduais da Região Metropolitana do Recife também sejam utilizadas para fiscalizar os maus cidadãos que jogam lixo nas vias públicas e os carroceiros que continuam circulando e maltratando animais nas ruas e avenidas do Grande Recife. Os veículos oficiais circulam constantemente pelas faixas exclusivas para ônibus. Talvez por isso não enxerguem essas infrações. Tudo bem, essa não é a função deles. No entanto, não custa comunicar os fatos aos órgãos responsáveis.

Silvio Romero, por e-mail

Transparência de gestão municipal

Gostaria de solicitar a ouvidoria da cidade do Paulista-PE a abertura de um protocolo... Enquanto moradora do município e cidadã que vota neste colégio eleitoral, preciso que sejam divulgados os nomes de todos os vereadores da cidade do Paulista e seus respectivos votos, favoráveis e não favoráveis, para o "reajuste da contribuição para custeio da iluminação pública. Lei municipal N° 5.640/2026 sancionada pelo prefeito Severino Ramos". Acredito que tais informações deveriam constar no portal da transparência ou ao menos indicadas em algum canal do município. De toda maneira nunca é tarde atualizar informações de interesse público.

Liliane Acioli, por e-mail

Resposta da Compesa

Em resposta ao leitor Cláudio de Melo, a Compesa informa que já finalizou os serviços de pavimentação na Rua Macaíba, na 3ª Etapa de Rio Doce, no trecho onde a Companhia executou intervenções para a melhoria da distribuição de água na área.

Assessoria de Imprensa