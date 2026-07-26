Voz do Leitor, 26/07: Ponto de ônibus sem utilidade em Santo Amaro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

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A denúncia do leitor ocorre na Rua da Aurora, defronte ao Instituto de Identificação Tavares Buril, em Santo Amaro, na região central do Recife

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Ponto de ônibus sem utilidade em Santo Amaro

Alô, Grande Recife Consórcio de Transporte. Na Rua da Aurora, defronte ao Instituto de Identificação Tavares Buril, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife, existem dois pontos de ônibus de concreto - como era fabricado antigamente - completamente inutilizados, já que não passa nenhuma linha de ônibus na localidade. De duas uma: ou retira essas paradas de ônibus, ou retoma a operação de algum transporte público na referida rua, o que vejo como a solução ideal, já que muitas pessoas se dirigem ao Instituto para tirar documentações... E precisam descer na Avenida Cruz Cabugá ou na Boa Vista, e seguir andando até o local.

Genival Paparazzi, por e-mail

Falta de zelo com o Marco Zero

É lamentável o descaso da Prefeitura da Cidade do Recife com o Marco Zero, um do seus mais importantes monumentos e principal ponto turístico do município. Basta andar alguns passos para observar vários buracos em todo o seu entorno, numa demonstração de falta de zelo com o bem público e com a história da capital pernambucana. Se num local turístico a situação está desse jeito, imagina nas periferias.

Fernando Cunha, por e-mail

Cidades esquecidas pelo poder público

Vejo aqui na coluna muitos leitores denunciando as precariedades de suas cidades - Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes são as mais citadas. Porém, se nesses municípios que tem orçamento público para administrar a infraestrutura as coisas estão ruins, imaginem nas cidades do interior do estado. Muitos munícipes do Agreste ao Sertão de Pernambuco sofrem com a falta d'água, ruas esburacadas, acesso limitado à educação e à saúde pública, dentre outras necessidades básicas para garantir a dignidade da população. Com a proximidade da eleição, devemos refletir bem em quem iremos votar. Não apenas para governador, mas também nos deputados e senadores... Esses, que mesmo com direito a emendas parlamentares, não destinam recursos para ajudar as cidades com menor orçamento do Estado que foram eleitos.

Rogério Messias, via redes sociais

Vacinação

Uma ótima notícia da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Unicef, de que o Brasil conseguiu reduzir o número de crianças de 0 a 1 ano que não tomaram nenhuma dose de vacina com componente DTP (pentavalente), que projete enfermidades letais como difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, etc. Das 230 mil crianças “dose zero”, ou que não

receberam nenhuma dose, em 2023, caiu para 55 mil em 2024, e em 2025 recuou para 50 mil. Ou seja, um importante grau de imunização vacinal de 90%. A meta vacinal é que atinja os 95%. Com esse ótimo resultado, o Brasil está entre os 17 países do mundo que conseguiram avançar em 5 pontos percentuais a cobertura da primeira dose da vacina contendo DTP, ente 2019 a 2025. Porém, ainda estamos longe da meta dos 95% na vacinação contra febre amarela, hoje de apenas 74,25% - da poliomielite 84,03% e no caso de dose de reforço a cobertura cai para 76,47%.

Paulo Panossian, por e-mail

Pedras soltando e calçadas alagadas no Parque das Graças

Toda obra da Prefeitura do Recife, na atual gestão, quando chove alaga. No Parque das Graças, na Zona Norte da capital, onde acontece o desfile das capivaras, não é diferente. Além das pedras do calçamento estarem se soltando, quando cai uma chuvinha fica tudo alagado. É muito dinheiro público jogado no ralo.

Francisco Mendonça, por e-mail