Voz do Leitor, 25/07: Buraco deixado pela Compesa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na entrada da Rua Macaíba, na 3ª etapa do bairro de Rio Doce, no município de Olinda, na RMR

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Buraco deixado pela Compesa

A Compesa fez esta lambança na entrada da Rua Macaíba, na 3ª etapa do Rio Doce, em Olinda, para instalar uma válvula de manobra para o controle do fluxo de água, e se esqueceu de voltar lá para tampar o buraco que está danificando as suspensões dos veículos que por lá transitam, apesar de uma supervisora ter me prometido que faria isso. Mais um mau uso dos nossos impostos para o governo.



Cláudio de Melo, por e-mail

Buraco deixado pela Compesa em Olinda - CLÁUDIO DE MELO / VOZ DO LEITOR

Idosos esquecidos na isenção do IR

É inadmissível que a parcela de isenção do Imposto de Renda para maiores de 65 anos continue congelada em R$ 1.903,98 desde 2015. Enquanto enfrentamos 11 anos de total abandono inflacionário por parte do governo, o custo de vida não parou de subir. Nossos gastos com medicamentos e planos de saúde dispararam neste período, corroendo o poder de compra de quem trabalhou a vida inteira. Atualizar a tabela geral do IR é importante, mas ignorar a defasagem da cota etária penaliza justamente a população idosa mais vulnerável. É indispensável a justiça fiscal e o respeito do Governo.

Carlos Alberto, por e-mail

Troca de acusações

Se após as eleições os governos estadual e municipais não se unem para cumprir a Constituição, o que se pode esperar durante o período eleitoral, além de acusações mútuas e do conhecido "disse me disse"? O artigo 144 da Constituição do Estado de Pernambuco estabelece, em seu texto inicial, que: "A política de desenvolvimento urbano será formulada e executada pelo Estado e pelos Municípios, de acordo com as diretrizes fixadas em lei". Na prática, porém, o que frequentemente se observa é a troca de acusações entre candidatos, contaminando inclusive os eleitores, que atribuem uns aos outros a responsabilidade pela falta de resultados e pela suposta incompetência administrativa.

Silvio Romero, por e-mail

Falta de suporte da Uber

Uma amiga esqueceu o seu notebook no carro de aplicativo Uber... Ligou para o motorista e o mesmo até agora não atendeu a ligação. Ela fez uma queixa no aplicativo e também foi na delegacia de Paulista. Lá falaram que o rapaz não tinha ficha suja e aconselhou ela a ir na casa do motorista. Que país é esse?

Henrique Lotto, por e-mail

Reciprocidade brasileira

O governo brasileiro deve responder com reciprocidade ao ataque dos Estados Unidos, impondo novas tarifas ao Brasil . Somos uma nação livre e soberana, o que nos dá o direito de aplicar a Lei de Talião, ou seja "dente por dente e olho por olho". É uma justa resposta a agressão de Trump e seu desejo de dominar o mundo.

Sylvio Belém, por e-mail