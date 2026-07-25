Voz do Leitor, 25/07: Buraco deixado pela Compesa
A denúncia do leitor da coluna ocorre na entrada da Rua Macaíba, na 3ª etapa do bairro de Rio Doce, no município de Olinda, na RMR
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Buraco deixado pela Compesa
A Compesa fez esta lambança na entrada da Rua Macaíba, na 3ª etapa do Rio Doce, em Olinda, para instalar uma válvula de manobra para o controle do fluxo de água, e se esqueceu de voltar lá para tampar o buraco que está danificando as suspensões dos veículos que por lá transitam, apesar de uma supervisora ter me prometido que faria isso. Mais um mau uso dos nossos impostos para o governo.
Cláudio de Melo, por e-mail
Idosos esquecidos na isenção do IR
É inadmissível que a parcela de isenção do Imposto de Renda para maiores de 65 anos continue congelada em R$ 1.903,98 desde 2015. Enquanto enfrentamos 11 anos de total abandono inflacionário por parte do governo, o custo de vida não parou de subir. Nossos gastos com medicamentos e planos de saúde dispararam neste período, corroendo o poder de compra de quem trabalhou a vida inteira. Atualizar a tabela geral do IR é importante, mas ignorar a defasagem da cota etária penaliza justamente a população idosa mais vulnerável. É indispensável a justiça fiscal e o respeito do Governo.
Carlos Alberto, por e-mail
Troca de acusações
Se após as eleições os governos estadual e municipais não se unem para cumprir a Constituição, o que se pode esperar durante o período eleitoral, além de acusações mútuas e do conhecido "disse me disse"? O artigo 144 da Constituição do Estado de Pernambuco estabelece, em seu texto inicial, que: "A política de desenvolvimento urbano será formulada e executada pelo Estado e pelos Municípios, de acordo com as diretrizes fixadas em lei". Na prática, porém, o que frequentemente se observa é a troca de acusações entre candidatos, contaminando inclusive os eleitores, que atribuem uns aos outros a responsabilidade pela falta de resultados e pela suposta incompetência administrativa.
Silvio Romero, por e-mail
Falta de suporte da Uber
Uma amiga esqueceu o seu notebook no carro de aplicativo Uber... Ligou para o motorista e o mesmo até agora não atendeu a ligação. Ela fez uma queixa no aplicativo e também foi na delegacia de Paulista. Lá falaram que o rapaz não tinha ficha suja e aconselhou ela a ir na casa do motorista. Que país é esse?
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Henrique Lotto, por e-mail
Reciprocidade brasileira
O governo brasileiro deve responder com reciprocidade ao ataque dos Estados Unidos, impondo novas tarifas ao Brasil . Somos uma nação livre e soberana, o que nos dá o direito de aplicar a Lei de Talião, ou seja "dente por dente e olho por olho". É uma justa resposta a agressão de Trump e seu desejo de dominar o mundo.
Sylvio Belém, por e-mail