Voz do Leitor, 24/07: Manguezal do Litoral Norte sendo destruído

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O reitor da coluna ressalta a importância do manguezal para o ecossistema marinho e cobra do poder público medidas para preservá-lo

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Manguezal do Litoral Norte sendo destruído

As cidades de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá e Goiana foram contempladas pela natureza com uma imensa área coberta por manguezal, esse importante ecossistema que serve como berçário para a reprodução de inúmeras espécies de peixes, moluscos e crustáceos. Entretanto, nos últimos anos, vem sofrendo um longo processo de destruição com aterros, desmatamentos e a poluição que está causando enormes estragos ao meio ambiente. Precisamos salvar o manguezal do Litoral Norte da destruição.

Fernando Melo, por e-mail

Manguezal do Litoral Norte de Pernambuco sendo destruído - FERNANDO MELO / VOZ DO LEITOR

Manutenção de praça pública

Venho mais uma vez através desse conceituado jornal pedir a Prefeitura do Recife para realizar os serviços de pintura de meio fio, poldação das árvores e troca de lâmpadas na Praça Dona Regina, no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte da cidade. A referida praça há tempo está precisando desses serviços. Vale salientar também que algumas pessoas têm usado esse espaço público para instalação de tendas, mesas, cadeiras e venda de bebidas, tornando o local inviável de ser frequentado pela população.



André José, por e-mail

Promessas vazias

Obrigada ao leitor por mostrar, com honestidade e clareza, a situação falida da capital pernambucana. Hoje, ouvimos discursos vazios e promessas sem resultados. Ainda assim, há políticos que, de forma irracional, insistem em apoiar candidatos de gestão medíocre, num viés insensato e equivocado.

Ana Menezes, por e-mail

Demissão sem direito a nada

Eu trabalhei dois anos e três meses na empresa de vigilância B1... Fui demitido e só tiramos férias depois de uma vencida. Voltei a trabalhar e não recebi as férias, tinha sete tickets alimentação atrasados, e agora fui desligado sem receber nada. Para não dizer que não recebi, pagaram apenas o FGTS, mas sem os 40%. A empresa entrou em recuperação judicial para não pagar a ninguém. A justiça, sempre amiga de empresa, em nada ajuda os vigilantes.

Henrique Lotto, por e-mail

No Rio Capibaribe ainda há peixe

No último domingo (19), quando eu passava pedalando no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, parei para ver a cena de um pescador que acabava de tirar um peixe do Rio Capibaribe. Foi na altura do Parque das Graças. Seu Edson, que mora em Jaboatão dos Guararapes, todos os domingos gosta de pescar nesse local. O que me chamou atenção foi ver um rio tão poluído e ainda ter peixes - e de tamanhos grandes. Seu Edson disse que já pegou peixes bem maiores no local. Também é comum ver nas margens do rio outros animais, tais como capivaras e jacarés. Imaginem quanta vida teria esse rio se não fosse tão poluído e tivesse mais atenção do poder público.

Francisco Mendonça, por e-mail