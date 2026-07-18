Voz do Leitor, 18/07: Alagamento crônico na divisa entre Recife e Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia feita pelo leitor da coluna ocorre na descida do viaduto do Shopping Tacaruna, no limite territorial entre os dois municípios

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Alagamento crônico na divisa entre Recife e Olinda

O alagamento na descida do viaduto do Shopping Tacaruna ocorre praticamente a cada chuva. A situação é recorrente e representa um risco constante para os motoristas, especialmente pela possibilidade de aquaplanagem e acidentes graves. É preocupante que, apesar da frequência do problema, ainda não tenham sido adotadas medidas efetivas para solucioná-lo. Espera-se que o DER-PE tome providências antes que ocorra uma tragédia que poderia ser evitada.



Paulo Wanderley, por e-mail

Alagamento crônico na descida do viaduto do Shopping Tacaruna, na divisa entre Recife e Olinda - PAULO WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Sítio Histórico de Olinda abandonado

Situação deplorável, em Olinda, que está totalmente abandonada pela Prefeitura, que não se dá conta da importância do seu Sítio Histórico. Além do lixo espalhado por todo canto, também há buracos em todas as vias, principalmente na ladeira da Sé em toda a sua extensão, interditada há mais de 3 meses. A Prefeitura não tem consciência da importância e do lucro que o Sítio Histórico proporciona à cidade? Os turistas chegam e olham todo esse lixo, todos esses buracos e não voltam nunca mais, além de não recomendarem a ninguém que venha conhecer Olinda.

Vergonha!!

Jorge Ponce, por e-mail

Pix é do Brasil

O Pix é um instrumento criado por nós brasileiros e que deu muito certo. Segundo pesquisas, 80% de nossa população já o utilizaram e 90% aprovam o mecanismo de transferência de dinheiro. Por isso, não devemos aceitar críticas nem interferências externas tentando atingi-lo. Em sua defesa, repetimos o que dissemos no passado em relação ao petróleo: "o Pix é nosso".

Sylvio Belém, por e-mail

Seleção brasileira não tem a garra argentina

Não torci e nem vou torcer pela seleção argentina na Copa do Mundo. No entanto, tenho que tirar o chapéu para esse time. Pois vejamos: quando pensávamos que essa seleção estava vencida, do nada se recupera, mostra um futebol que não vinha jogando, e se suplanta demonstrando uma garra espetacular. Enquanto isso, com a seleção brasileira, foi tudo ao contrário. Apresentou um futebol medíocre, um time apático e totalmente sem garra. Uma vergonha.

Marco Wanderley, por e-mail

Prioridades invertidas em Paulista

A governadora de Pernambuco e o prefeito do Paulista firmaram uma parceria para a construção de três campos de futebol nessa cidade, enquanto esse rio de água fétida da foto, e os inúmeros buracos profundos da Avenida Benjamin, no bairro do Fragoso, está tornando quase impossível levar as crianças para a escola e socorrer pessoas enfermas para os hospitais e postos de saúde. Pelo visto, as prioridades estão sendo invertidas. Estão brincando com a paciência do povo, o que mora e o que transita por lá.

Cláudio de Melo, por e-mail