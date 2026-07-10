Voz do Leitor, 10/07: Utilização de asfalto de péssima qualidade no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor ocorre na Avenida Domingos Ferreira e na Rua General Édson Amâncio Ramalho, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital

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Utilização de asfalto de péssima qualidade no Recife

A Prefeitura do Recife/Emlurb ou a Compesa realizaram um serviço na Avenida Domingos Ferreira e na Rua General Édson Amâncio Ramalho, esquina com a Rua Mamaguape, todas localizadas no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Na finalização das obras, como de praxe, colocaram asfalto... Mas o material colocado não durou dois meses. Tanto na Avenida e na Rua citadas anteriormente estão precisando, urgentemente, de uma nova camada de asfalto. Esperamos que na próxima vez coloquem material de boa qualidade e com durabilidade.

Augusto César, por e-mail

Péssimo atendimento no Banco do Brasil

A que ponto chegamos. Um amigo meu foi depositar uma vultosa quantia na agência do Banco do Brasil na Avenida Conselheiro Aguiar, no bairro de Boa Viagem, ao lado do Edifício Holiday, na Zona Sul do Recife, e a funcionária disse que não tinha funcionário para atendê-lo, pois o funcionário do caixa estava em férias e só voltaria dia 19 de julho. Que absurdo.

Douglas Lobato, por e-mail

Transporte público atrasado em Pernambuco

Venho por meio desse espaço disponível pelo JC para reclamar que: em Salvador, o governo está investindo em VLT e já tem metrô bom; em Teresina e Campina Grande, as gestões estaduais também estão investindo em VLT; enquanto isso, aqui no Recife, segue tudo parado em relação ao VLT, sem falar que agora estamos arriscado de ficar sem metrô, diante do sucateamento. Muito decepcionado com Pernambuco. Está muito atrás em relação aos demais estados.

Cláudio Silva, por e-mail

Tribunais insubordinados

Vivemos tempos sombrios, quando Tribunais inferiores insurgem-se contra o STF, desconsiderando a ordem que limita os famigerados e inconstitucionais penduricalhos. Sete dos Tribunais de Justiça Estaduais não levaram em conta a limitação imposta pelo STF. Em consequência, a Suprema Corte ameaça com a possibilidade de afastamento do presidente de cada um dos Tribunais insubordinados. Essa moda de os Tribunais apelarem para rubricas teratológicas para majorar os salários dos seus magistrados tem origem numa realidade óbvia: dinheiro sobrando. Os Tribunais têm seus duodécimos mal empregados, direcionando esses recursos não para oferecer uma justiça mais célere e acessível, mas apenas para inchar os contracheques de magistrados que trabalham cada vez menos, ou seja, a hora do magistrado é inflada a cada rubrica nova lançada, valendo até ressuscitar o adicional por tempo de serviço, com efeito financeiro retroativo, há muito alijado dos contracheques dos outros servidores.

Carlos Alberto, por e-mail

Situação precária do Hospital Militar

A situação do Hospital da Polícia Militar de Pernambuco, localizado no bairro do Derby, na região central do Recife, é bastante precária. Os elevadores estão quebrados há quase um mês e nada de conserto. Sem falar nas cadeiras do papai (onde os pacientes costumam receber medicamentos), que a maioria está quebrada. Para levar um paciente do térreo para os andares superiores é preciso colocá-lo numa cadeira de rodas e os maqueiros tendo de suspendê-lo andar por andar. Sem falar da falta de água e dos banheiros sujos. Falta uma boa vistoria da Secretaria de Saúde ao hospital.

Genival Paparazzi, por e-mail