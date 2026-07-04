Voz do Leitor, 04/07: Cratera coloca motoristas em risco e atrapalha trânsito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia da leitora da coluna ocorre na Rua Dr. José Maria, defronte ao número 866, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife

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Cratera coloca motoristas em risco e atrapalha trânsito

Alô, Emlurb. Na Rua Dr. José Maria, defronte ao número 866, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, abriu uma cratera bem no meio da pista e bastante profunda. Vale salientar que esta rua é muito movimentada, com transporte público transitando por ela, além de ter um verdfrut, padaria e clínicas quase em frente a este buraco, ou seja, está complicando o trânsito local. Peço que mandem uma equipe para realizar o devido conserto, já que já faz dias que está sem reparo.

Carolina Reis, por e-mail

Cratera coloca motoristas em risco e atrapalha trânsito no Rosarinho - CAROLINA REIS / VOZ DO LEITOR

Importância da imprensa para a democrática

A imprensa brasileira tem tido um papel fundamental para a divulgação das falcatruas envolvendo o Caso do Banco Master. No entanto, forças contrárias - e poderosíssimas - estão tentando de todas as formas colocar tudo para debaixo do tapete. Afinal, esse escândalo financeiro envolve gente de todos os poderes, inclusive até do STF. E aí é que a importância da imprensa aumenta mais ainda, pois sem ela nós ficaremos à deriva.

Marco Wanderley, por e-mail

Educação na era digital

A educação do futuro tem menos relação com o domínio das tecnologias e mais com a preservação de experiências humanas que favorecem a autonomia. Quanto mais avançados forem esses sistemas, mais necessário será formar pessoas capazes de construir critérios próprios diante de respostas vazias tão acessíveis. Nenhuma sociedade se sustenta apenas por velocidade ou acesso à informação. Ela depende também da responsabilidade em projetar futuros possíveis. São essas dimensões que conferem sentido ao conhecimento e que tornam a educação ainda mais decisiva em tempos de transformação tecnológica.

Silmara Casadei, por e-mail

Pernambucano sem qualidade de vida

É triste ver a falta de responsabilidade dos políticos aqui de Pernambuco, e não estou falando de partido. Um estado que é um berço extremamente cultural, mas que não é valorizado. Sempre começam as obras e não terminam. Seja limpeza dos rios, manutenção das estradas, limpeza urbana, segurança, educação, saúde... Em resumo, falta qualidade de vida. Ficamos para atrás em relação aos estados vizinhos. O povo fica vive como se tivesse pedindo favor ao governo estadual e municipais. Se solicitamos uma simples limpeza de canaleta, demora séculos para ser realizada, e, na maioria das vezes, nem executam. Infelizmente, essa é a nossa realidade.

Raquel Silva, via redes sociais

Criminalidade

A Zona Norte do Recife está entregue as facções criminosas. Os bandidos estão matando em plena luz do dia, até mesmo em lugares com bastante movimento de pessoas. A violência só diminui no papel e na propaganda do governo, pois a realidade que a gente vive é outra. A periferia está totalmente abandonada. Falta polícia nas ruas, falta estrutura para os policiais trabalharem, e falta competência muito grande por parte da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). Vivemos num dos estados mais violentos do País e, independente de partido, entra governo e sai governo, e nada muda.

Fernanda Barbosa, via redes sociais