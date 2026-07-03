Voz do Leitor, 03/07: Cratera em ciclofaixa no Rosarinho

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A denúncia da leitora da coluna ocorre na ciclofaixa localizada na Rua General Abreu e Lima, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife

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Cratera em ciclofaixa no Rosarinho

Semana retrasada, uma leitora denunciou aqui na coluna um buraco na ciclofaixa localizada na Rua General Abreu e Lima, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife. Entretanto, além de a Emlurb/ Prefeitura não responder e nem realizar o devido conserto; agora, uma nova cratera foi aberta na mesma ciclofaixa. Ou seja, pelo visto, a gestão pública é inimiga dos ciclistas e não prioriza a mobilidade verde. Sem falar que a referida ciclofaixa fica a menos de 300 metros de dois parques públicos: Jaqueira e Tamarineira, onde muitos frequentam diariamente para praticarem atividades físicas.

Marina Lira, via redes sociais

Cratera em ciclofaixa no Rosarinho - MARINA LIMA / VOZ DO LEITOR

Abuso no preço de estacionamento do Aeroporto

Gostaria de registrar minha profunda insatisfação com os valores cobrados pelo estacionamento do Aeroporto Internacional do Recife. Em pouco mais de uma hora de permanência (apenas 1h17) foi cobrado o valor de R$ 45,00. Trata-se de um preço desproporcional e abusivo para um serviço utilizado, muitas vezes, apenas para embarque, desembarque ou uma rápida espera por familiares e passageiros. É inadmissível que um equipamento público tão importante para a cidade e para o turismo pernambucano pratique tarifas tão elevadas, penalizando moradores e visitantes. O aeroporto deveria oferecer uma estrutura que facilitasse o acesso da população, e não transformar uma breve passagem pelo estacionamento em um gasto excessivo e injustificável. Fica o questionamento: quem fiscaliza esses valores? Existe alguma preocupação com o impacto financeiro para os usuários? O sentimento é de indignação e de que o cidadão está sendo explorado por um serviço essencial, sem alternativas razoáveis e a preços incompatíveis com a realidade da maioria dos brasileiros. Peço que o Procon atue diante desse abuso.

Felipe Tauk, por e-mail



Crateras na Estrada do Passarinho

Gostaria denunciar a situação da Estrada do Passarinho, importante via de acesso à BR-101, no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife, que se encontrar numa verdadeira calamidade. A referida via está simplesmente intransitável, devido às enormes crateras. Peço que a Emlurb tome alguma medida para minimizar o transtorno que os motoristas são obrigados a passar diariamente.

Valter Rocha, por e-mail

Cachês milionários pagos a cantores

Na qualidade de filho adotado por Surubim, eu jamais poderia imaginar que a sua pequena Prefeitura tivesse um R$ 1,3 milhão para pagar o cachê do cantor Gusttavo Lima. Eu e os milhares de pagadores de impostos gostaríamos de saber qual é a fonte milionária que essa e outras Prefeituras recorrem para pegar tanta verba e contratar a peso de ouro essas atrações de rua? E o cachê foi devolvido? O prefeito disse que não, o cantor disse que sim. Quem fala a verdade? Se foi devolvido, para onde vai essa dinheirama toda? Para saúde, educação, segurança ou conservação das ruas e avenidas de Surubim? E por que os prefeitos não conseguem essas fortunas para cuidar de setores essenciais às necessidades prioritárias dos seus munícipes? Fica a pergunta.

Cláudio de Melo, por e-mail

Cachorro desaparecido em Boa Viagem

Gostaria de utilizar esse importante espaço da Voz do Leitor para pedir a ajuda daqueles que moram na Zona Sul do Recife. Um cão comunitário, vira-lata macho, de porte médio e pelagem preta, desapareceu desde o último dia 20 de junho, nas imediações da Rua Padre Caparuceiro, no bairro de Boa Viagem. As cuidadoras, que vinham trabalhando para a adoção do animal - que se chama 'pretinho'-, acreditam que ele pode estar nas imediações da referida rua e a Avenida Boa Viagem. Quem tiver o avistado e souber de alguma informação, favor avisar através do Instragram: @procuracachorro, ou através do e-mail da coluna: vozdoleitor@jc.com.br. Grata.

Marcela Fernanda, via redes sociais