Voz do Leitor, 02/07: Praça Maciel Pinheiro abandonada
Leitor da coluna solicita a Prefeitura do Recife a revitalização da praça pública, e a Polícia Militar uma maior presença na localidade
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Praça Maciel Pinheiro abandonada
O centro da cidade do Recife está completamente abandonado. O reflexo disso pode ser visto na histórica Praça Maciel Pinheiro, no bairro da Boa Vista, que está repleta de pessoas em situação de rua. Muitos trabalhadores e moradores da região estão com medo de circular pelo local, diante das abordagens de alguns deles. É necessário policiamento na localidade, assim como uma grande revitalização em toda região central da capital pernambucana. Cadê o tal Recentro? Vai ficar apenas no papel, prefeito?
Genival Paparazzi, por e-mail
Instalação de ponto de ônibus
Os usuários das linhas 205 UR-05 TI Barro/BR 101 e 103 UR-11/TI Barro que vêm da Integração do Barro para a Policlínica Arnaldo Marques e a Avenida Dois Rios, no Ibura, Zona Sul do Recife, simplesmente perderam essas duas linhas porque agora o percurso é pela alça que dá acesso à Ladeira da Cohab, e os motoristas não querem parar na entrada da alça da ladeira para os usuários descerem. Resultado: os passageiros são obrigados a subir a Ladeira da Cohab até a UR-01 e descer a pé ou pagar outra passagem para descer a ladeira. Isso inclui pessoas idosas, com crianças de colo, mobilidade reduzida e gestantes. O Grande Recife Consórcio de Transporte precisa instalar uma parada de ônibus no início da alça de acesso à Ladeira da Cohab, próximo à empresa de água mineral, para essas pessoas que estão sendo prejudicadas.
Marcos Henrique, por e-mail
Acidente na BR-232
Lamentável acidente ocorrido nesta última terça-feira (30), na BR 232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Os acidentes muitas vezes ocorrem por imprudência, falhas mecânicas e por falta de sinalizações. A estrada é uma das principais que corta o Estado e está precária nos avisos tanto na vertical como na horizontal. E as faixas amarelas contínuas e pontilhadas no asfalto estão precisando, urgentemente, de uma repintura. A falta de sinalização na estrada coloca em risco a segurança de todos para quem a utiliza. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) bem que poderia colaborar informando ao órgãos competentes como o DNIT e DER o que seria necessário realizar ou refazer.
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Wesley Veloso, por e-mail
Crescimento do País
Os indicadores econômicos e sociais continuam crescendo, numa demonstração de que o Brasil está no rumo certo, em busca de melhor distribuição de renda e justiça social. Além disso, nosso País cada vez mais se destaca no mundo, elevando sua voz e participação em decisões relevantes.
Sylvio Belém, por e-mail
Salários atrasados no Santa Cruz
O Santa Cruz está devendo aos jogadores, funcionários e garotos da base. Recentemente, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, afirmou que a folha salarial elevada foi por conta da possível entrada dos investidores na SAF tricolor. Ora, então esse dirigente contou, como se diz no dito popular, com o ovo na galinha. Afinal, ninguém assume despesas sem ter a certeza de que terá receitas para cobri-las. Foi, literalmente, uma pisada na bola.
Marco Wanderley, por e-mail