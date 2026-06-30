Voz do Leitor 30/06: Cratera aberta na Encruzilhada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Estrada de Belém, defronte ao número 175, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife

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Cratera aberta na Encruzilhada

Alô, Emlurb/ Prefeitura do Recife. Aqui na Estrada de Belém, defronte ao número 175, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, existe um buraco que aumenta a cada dia. Como ele está localizado próximo a uma esquina movimentada, muitos motoristas precisam desviar para não cair na cratera e, esse movimento, aumenta o risco de colisão. Peço que mandem uma equipe ao local para tapar o buraco.

Luiz Guimarães, por e-mail

Serasa e CPF

Não é algo frequente, mas, de tempos em tempos, recebo um aviso da Serasa informando que uma empresa consultou o meu CPF. Evidentemente, isso deve ocorrer diariamente com milhões de brasileiros. O curioso é que o comunicado informa que, se eu quiser saber qual empresa realizou a consulta, preciso pagar uma taxa. A questão que se coloca é simples: uma empresa privada tem acesso às consultas realizadas em meu CPF e ainda cobra para fornecer uma informação que diz respeito aos meus próprios dados. Surge, então, uma dúvida legítima: existe alguma lei que autorize uma empresa privada a obter lucro com informações relacionadas ao meu CPF, vinculado ao meu cadastro perante a Receita Federal? E, mais do que isso, até que ponto esse modelo respeita os direitos do cidadão sobre seus próprios dados?

Silvio Romero, por e-mail

Classificação da seleção brasileira

A seleção brasileira deu um enorme susto, não fez uma partida brilhante, mas teve paciência e persistência para vencer o Japão no segundo tempo e avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. Destaques para os volantes do Brasil - Bruno Guimarães e Casemiro -, além do zagueiro Gabriel Magalhães, muito seguro defensivamente e deu uma linda assistência no gol de Casemiro, e de Vinícius Júnior, que apesar de não ter marcado gol, foi muito participativo e quase marcou um golaço. Temos cinco dias para descansar e nos prepararmos para encarar Noruega ou Costa do Marfim. Sigamos confiantes no Hexa.

Antônio Barbosa, por e-mail

Demissão de treinador do Sport

Essa diretoria do Sport demorou a enxergar o que já era claro para todos os torcedores rubro-negros: Márcio Goiano não era competente suficiente para comandar o time rumo ao acesso. Foi necessário o Sport ficar quatro jogos sem vencer na Série B (quatro empates e uma derrota) e se afastar da zona de classificação, para tomar a decisão de demitir o treinador. Pelo menos, antes tarde, do que nunca. Espero que tenha a competência de contratar um técnico experiente, acostumado a disputar a Segundona, e nos ajude a retornar novamente a Primeira Divisão.

Lucas Holanda, por e-mail

Resposta da Compesa

Em resposta a leitora Izabel Wanderley, a Compesa informa que não há mais vazamento na Rua Dr. José Maria com Carlos Borromeu, bairro da Encruzilhada. O conserto da tubulação foi feito na última sexta-feira (26).

Assessoria de Imprensa