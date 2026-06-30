Voz do Leitor 30/06: Cratera aberta na Encruzilhada
A denúncia do leitor da coluna ocorre na Estrada de Belém, defronte ao número 175, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife
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Cratera aberta na Encruzilhada
Alô, Emlurb/ Prefeitura do Recife. Aqui na Estrada de Belém, defronte ao número 175, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, existe um buraco que aumenta a cada dia. Como ele está localizado próximo a uma esquina movimentada, muitos motoristas precisam desviar para não cair na cratera e, esse movimento, aumenta o risco de colisão. Peço que mandem uma equipe ao local para tapar o buraco.
Luiz Guimarães, por e-mail
Serasa e CPF
Não é algo frequente, mas, de tempos em tempos, recebo um aviso da Serasa informando que uma empresa consultou o meu CPF. Evidentemente, isso deve ocorrer diariamente com milhões de brasileiros. O curioso é que o comunicado informa que, se eu quiser saber qual empresa realizou a consulta, preciso pagar uma taxa. A questão que se coloca é simples: uma empresa privada tem acesso às consultas realizadas em meu CPF e ainda cobra para fornecer uma informação que diz respeito aos meus próprios dados. Surge, então, uma dúvida legítima: existe alguma lei que autorize uma empresa privada a obter lucro com informações relacionadas ao meu CPF, vinculado ao meu cadastro perante a Receita Federal? E, mais do que isso, até que ponto esse modelo respeita os direitos do cidadão sobre seus próprios dados?
Silvio Romero, por e-mail
Classificação da seleção brasileira
A seleção brasileira deu um enorme susto, não fez uma partida brilhante, mas teve paciência e persistência para vencer o Japão no segundo tempo e avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. Destaques para os volantes do Brasil - Bruno Guimarães e Casemiro -, além do zagueiro Gabriel Magalhães, muito seguro defensivamente e deu uma linda assistência no gol de Casemiro, e de Vinícius Júnior, que apesar de não ter marcado gol, foi muito participativo e quase marcou um golaço. Temos cinco dias para descansar e nos prepararmos para encarar Noruega ou Costa do Marfim. Sigamos confiantes no Hexa.
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Antônio Barbosa, por e-mail
Demissão de treinador do Sport
Essa diretoria do Sport demorou a enxergar o que já era claro para todos os torcedores rubro-negros: Márcio Goiano não era competente suficiente para comandar o time rumo ao acesso. Foi necessário o Sport ficar quatro jogos sem vencer na Série B (quatro empates e uma derrota) e se afastar da zona de classificação, para tomar a decisão de demitir o treinador. Pelo menos, antes tarde, do que nunca. Espero que tenha a competência de contratar um técnico experiente, acostumado a disputar a Segundona, e nos ajude a retornar novamente a Primeira Divisão.
Lucas Holanda, por e-mail
Resposta da Compesa
Em resposta a leitora Izabel Wanderley, a Compesa informa que não há mais vazamento na Rua Dr. José Maria com Carlos Borromeu, bairro da Encruzilhada. O conserto da tubulação foi feito na última sexta-feira (26).
Assessoria de Imprensa