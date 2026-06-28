Voz do Leitor, 28/06: Calçada afundando aumenta risco de desabamento de poste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A denúncia da leitora ocorre na calçada da Avenida Conselheiro Aguiar, esquina com a Rua Osias Ribeiro, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

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Calçada afundando aumenta risco de desabamento de poste

Gostaria de utilizar esta importante coluna para alertar a Prefeitura do Recife e a Neoenergia Pernambuco sobre a situação do poste localizado na calçada da Avenida Conselheiro Aguiar, esquina com a Rua Osias Ribeiro, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A calçada do referido poste está afundando, com as placas de concreto já destruídas... Correndo o risco de a qualquer momento o poste desabar com os fortes ventos e o período de chuvas. O local - que já foi isolado com uma fita por moradores - fica próximo à beira-mar e recebe muita ventania o dia inteiro. Peço que os órgãos responsáveis tomem providências o quanto antes.

Márcia Saraiva, via redes sociais

Calçada afundando aumenta risco de desabamento de poste - MÁRCIA SARAIVA / VOZ DO LEITOR

Tragédia na Venezuela

Tragédia terrível a que ocorreu na Venezuela, que acarretou na morte de mais de 900 pessoas após um forte terremoto atingir o país. Lamento a dor dos nossos irmãos sul-americanos e agradeço a Deus pelo Brasil não sofrer com terremoto, furacão, vulcão, entre outros fenômenos naturais. A nossa população, na verdade, sofre de um mal maior: os políticos corruptos. Esses, porém, a depender da consciência social e política das pessoas, podemos tirá-los do poder a cada dois anos. Mas, se não votarmos corretamente, os políticos farão tão mal ou pior que os terremotos e furacões, quando não destinam verbas para ajudar as famílias vulneráveis, não investir em saneamento básico, não garantir comida na mesa do povo, emprego, moradia e outras necessidades essenciais para a dignidade humana.

Sandra Carneiro, via redes sociais

Fiscalização em supermercados

Não consigo entender, nem imaginar, qual é a justificativa para a total falta de higiene dos supermercados, incluindo as grandes redes, que expõem nas gôndolas a nossa tão querida macaxeira completamente coberta de lama. Essa lama fica grudada no produto e só sai com bastante água. Assim, o consumidor acaba pagando também pela lama, cuja remoção, ao que tudo indica, deveria ser responsabilidade do supermercado antes da exposição para venda. Causa estranheza que nenhuma fiscalização tenha observado esse abuso. Ou será que, nesse caso, não cabe fiscalização?

Silvio Romero, por e-mail

Gasto desnecessário

Estive na superintendência do Banco do Nordeste no centro do Recife e fiquei impressionado com a quantidade de assessores andando pelos corredores sem fazer nada. O prédio é um elefante branco e desnecessário. Deve ser muito caro e pago com dinheiro público. Uma vergonha.

Carlos Alberto, por e-mail

Obras sem fiscalização da Prefeitura do Recife

Apesar das repetidas denúncias contra o a péssima qualidade do asfaltamento das ruas do Recife, a Prefeitura faz de conta que não é com ela. Faz pouquíssimo tempo que denunciei por esse JC que havia um buraco aberto na Rua Januário Barbosa, no bairro da Madalena, na Zona Oeste da capital. Este foi tapado, mas os outros que foram consertados há pouco tempo, já estão afundando novamente... E, daqui a pouco, estarão visíveis. Ou seja, a Prefeitura simplesmente não fiscaliza as obras e o dinheiro público; literalmente, vai escorrendo pelo ralo, ou melhor, pelos buracos.

Marco Wanderley, por e-mail