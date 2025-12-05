Voz do Leitor, 05/12: Bueiro sem tampa dificulta trânsito e coloca motoristas em risco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Bueiro sem tampa dificulta trânsito e coloca motoristas em risco

Semana passada vi que um leitor da coluna denunciou esse bueiro sem tampa na Rua Doutor José Maria, em frente a antiga Casa Rosada, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, mas já se passaram sete dias e ninguém da Compesa ou Emlurb (não sei de quem é a responsabilidade) se manifestou aqui no espaço e, muito menos, se deram ao trabalho de solucionar este problema. Acho que estão esperando que alguém se acidente, já que a via é bastante movimentada, sendo trajeto de algumas linhas de ônibus também. A população já colocou cone, cavalete e, agora, galhos para sinalizar os motoristas do perigo, mas o ideal mesmo é que o órgão responsável coloque uma tampa nova.

Catarina Salazar, por e-mail

Sistema penitenciário de Pernambuco

É uma vergonha a política de segurança pública do estado de Pernambuco. Não adianta apenas aumentar o efetivo sem ao menos valorizar as categorias com salários decentes. A governadora precisa entender que a ordem para a execução de muitos crimes sai de comandos de dentro dos presídios. Qual sentido de não melhorar o sistema penal e olhar apenas para as Polícias Civil e Militar? Cadê as nomeações dos concursados da Polícia Penal de Pernambuco que já estão formados e prontos para ajudar no 'Juntos pela Segurança' há quase três anos, e até agora nada de a governadora assinar as nomeações? O Sistema Penitenciário de Pernambuco atualmente é um dos piores do Brasil.

Daniel Tavares, via redes sociais

Mudar é evoluir

Eu acredito na humanidade. Com todo egoísmo e materialismo em que a consciência humana ainda está presa, precisamos admitir que estamos evoluindo. Já tivemos várias engenhocas de torturas, já queimamos pessoas em fogueiras, já nos escravizamos, dizimamos populações nativas. Ainda somos cruéis, mas o nível de crueldade vem diminuindo. Já não toleramos mais discriminações. A quantidade de organizações humanitárias aumentou consideravelmente nas últimas décadas. Não admitimos maus tratos a animais e uma agenda verde é consolidada globalmente. Apesar de tantas crescentes, o momento atual da humanidade realmente não é dos melhores e às vezes temos a sensação de que estamos em um caos. Em meio a uma transição de um mundo analógico para um digital, as gerações não conseguem se entender. Pais não estão sabendo lidar com os filhos. Falamos mal das gerações novas, mas esquecemos que são frutos da anterior. A saúde mental vai de mal a pior, com níveis de depressão, síndrome do pânico e burnout aumentando a cada ano. Colocamos a culpa no estresse do trabalho. Mas por que crianças estão tendo os mesmos sintomas, sem trabalhar? Estamos olhando para o lugar errado. O inimigo não é externo, ele está dentro de nós. Se queremos mudar o mundo que vivemos, o primeiro passo é mudar a nós mesmos.

Ana Paula Gonçalves, por e-mail

Festas de final de ano

A partir de dezembro, as cidades, os shoppings e as lojas se iluminam em preparação para as festividades natalinas e de final de ano. Observa-se uma diminuição no ritmo de trabalho, de treinos e de estudos. Tudo fica mais lento, com exceção dos planos individuais de mudanças radicais para o ano seguinte. Mas, para mim, essas festas servem, em grande parte, como um mecanismo de diversionismo ilusório, que desvia a atenção de problemas sociais graves exatamente para evitar as reivindicações populares intensas por serviços básicos que ainda faltam a dezenas de milhões de brasileiros desassistidos.

Pedro Cardoso, por e-mail

Resposta da Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco solicita ao leitor Wellington Monteiro o endereço do local onde teria ocorrido a interrupção no fornecimento de energia elétrica, no último final de semana, no bairro de Boa Viagem, para que possa enviar uma equipe especializada para promover uma inspeção minuciosa e tomar as medidas cabíveis.

Assessoria de Imprensa