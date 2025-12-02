Voz do Leitor, 02/12: Via esquecida segue sem asfalto e capinação em Itamaracá

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Oitizeiro, na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, que cobra uma medida da gestão municipal

Via esquecida segue sem asfalto e capinação em Itamaracá

Os moradores da Rua Oitizeiro, na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, pede que a gestão municipal mande uma equipe para realizar a capinação no local. Além disso, a via nunca foi asfaltada, mesmo constando na Prefeitura como se tivesse recebido a pavimentação. No papel é uma coisa, mas na realidade é outra coisa, como mostra a foto. Quem sofre com esse descaso todo são os moradores da localidade... Poie, até para socorrer uma pessoa, é difícil devido à falta de mobilidade e acessibilidade da rua. Idosos sofrem e quando está chovendo fica pior ainda, pois tudo vira um enorme lamaçal. Há tempos que Itamaracá deixou de ser uma "Ilha Encantada", como cantava Reginaldo Rossi.

Henrique Lotto, por e-mail

Festa de final de ano

Quando chega o mês de dezembro, época das tais confraternizações e festas de Natal e Ano Novo, além de férias, temos de ter uma atenção redobrada no trânsito. Pois, infelizmente, com a pouca fiscalização nas ruas, muitos motoristas costumam desrespeitar as leis e pegam o volante mesmo depois de ingerir bebidas alcoólicas. Por isso, sempre que chega final de ano, dirijo com mais prudência e busco me afastar de qualquer veículo que o motorista apresente uma direção perigosa. O último mês do ano, que deveria ser de alegria e confraternizações, acaba sendo um mês de cautela para não ser vítima de uma tragédia.

Cinthia Lima, via redes sociais

Novembro Azul

Chegamos a 1º de dezembro e gostaria de perguntar a Secretária de Saúde municipal e estadual, por que não foi feito nenhuma campanha durante o novembro azul - para atendimento de câncer de próstata. Tenho 61 anos e preciso de atendimento com um urologista... Quando fui numa consulta, não tivemos exames disponibilizados de PSA e, muito menos, ultrassom. Peço apenas tratamento igual. Em outros meses, várias campanhas são feitas e até mutirão com a disponibilidade de atendimento e exames são realizado... Mas no mês dos idosos total descaso. Quem duvida do descaso, tente marcar uma consulta em hospital público ou clínica da Prefeitura ou Estado para um urologista. Lembrando que o câncer de próstata mata 48 pessoas por dia no Brasil - segundo o SUS.

Maurício José, por e-mail

Pombos na praia de Boa Viagem

Saudade do tempo em que podíamos sentar numa cadeira e tomar uma água de coco e um delicioso caldinho na praia de Boa Viagem sem o perigo de sermos vítimas da contaminação de graves doenças transmitidas por pombos. O descaso da Prefeitura do Recife com relação aos riscos a que somos expostos com a crescente quantidade dessas aves na beira mar impede a nossa permanência, afasta os turistas e prejudica os comerciantes.

Djane Salsa, por e-mail

Abandono de vulneráveis

Enquanto banqueiros possuem um tratamento diferenciado e atencioso, o incidente ocorrido num zoológico em João Pessoa, na Paraíba, demonstra a incapacidade pública de proteger quem mais necessita de apoio. Se o rapaz tivesse a assistência necessária, não teria invadido a jaula de uma leoa. Até quando teremos pessoas "invisíveis"?

Emmanuel Ferraz, por e-mail