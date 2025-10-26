Voz do Leitor, 26/10: Descarte irregular de lixo na Encruzilhada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia da leitora da coluna ocorre na Rua Larga do Feitosa, próximo ao nº 265, na Zona Norte do Recife, que pede ação da Emlurb

Descarte irregular de lixo na Encruzilhada



Alô, Emlurb. Aqui na Rua Larga do Feitosa, próximo ao n° 265, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, há pouca vigilância e isso faz com que o local seja usado como lixeira pública, tornando o lugar totalmente insalubre, ideal para o surgimento de animais peçonhentos como ratos, baratas e escorpiões, entre tantos outros. A Emlurb/Prefeitura do Recife já deveria ter adotado medidas mais duras e eficazes para acabar com essa prática dos desordeiros. Peço que limpem o lugar e sinalizem com placas e até com a criação de um cantinho com jardim adotado pela PCR.



Izabel Wanderley, por e-mail

Descarte irregular de lixo na Encruzilhada - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Tapa buraco no Cordeiro

O buraco que se abriu na Rua Áureo Xavier, em frente ao nº 179, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, está impedindo a entrada e saída do veículo; detalhe, já foram feitas várias intervenções, pelo menos três e nada resolve. Tudo indicando que o serviço foi mal feito e encontra-se inacabado, numa rua que há pouco tempo foi asfaltada. Com a palavra a Prefeitura do Recife/Emlurb.



Baltazar Lima, por e-mail

Contas públicas

O Brasil vive um paradoxo fiscal. Em setembro de 2025, a arrecadação federal atingiu R$ 216,7 bilhões, o maior valor já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1995. No acumulado de janeiro a setembro, o total chegou a R$ 2,1 trilhões, um crescimento real de 3,49% em relação a 2024, segundo a Receita Federal. O desempenho, impulsionado pela reoneração de combustíveis e pela melhora da atividade econômica, seria motivo de celebração - se as contas públicas estivessem equilibradas. Apesar da arrecadação recorde, o governo acumula déficit primário de R$ 26,6 bilhões até agosto, equivalente a 0,25% do PIB, segundo o Tesouro Nacional. E o quadro tende a piorar com a caducidade da MP 1.303, que ampliou o rombo fiscal em cerca de R$ 46 bilhões até 2026. Em resposta, o

Planalto tenta acelerar a aprovação de um pacote fiscal no Congresso, prevendo corte de 10% nos incentivos tributários - que somam perto de R$ 544 bilhões anuais - e elevação de tributos sobre fintechs, apostas online e ajustes no Imposto de Renda. Mesmo assim, a meta de equilíbrio parece cada vez mais distante.

Yuga Klissmann, por e-mail

Obra em Paulista

A governadora Raquel Lyra precisa tomar conhecimento da inoperância da Compesa que, há meses, trabalha na Avenida Benjamin, no bairro do Fragoso, em Paulista, tentando resolver o problema da rede de esgotamento sanitário dessa via de intenso tráfego, a qual está extravasando águas fétidas, e até agora não conseguiu. Isso está causando danos ao asfalto e, consequentemente, o desvio do tráfego por ruas paralelas que não possuem estrutura para suportar o peso dos veículos.

Cláudio de Melo, por e-mail

Apropriação de via pública

Recife parece ter inventado uma nova modalidade de privatização: a da via pública. Na Rua Pessoa de Melo, ao lado do Café Santa Clara, no bairro da Madalena, na Zona Oeste da capital, uma empresa que vende materiais para condomínios resolveu dar um passo além e apropriou-se do espaço público como se fosse extensão do seu pátio particular. Carros estacionados diariamente na rua, demarcando território e um ar de “aqui é meu”. A pergunta que não quer calar: a Prefeitura e a CTTU estão cientes? Ou será que estamos inaugurando uma nova política urbana, onde cada empresa privatiza a rua em frente ao seu negócio e pronto? Enquanto o cidadão comum disputa vaga, é multado e segue regras, alguns parecem operar sob outro regime: o do “quem pode mais estaciona primeiro”. O espaço público é de todos. Quando um particular se apropria dele, o que temos não é empreendedorismo, mas sim apropriação indevida com complacência do poder público. Fica o apelo para que a CTTU e a Prefeitura do Recife saiam do modo “visão seletiva” e olhem para o lado da Madalena. A cidade agradece.

Maurício Aragão, por e-mail

Lesa pátria

Mais uma ação vergonhosa da família Bolsonaro contra nosso País. Desta vez, protagonizada pelo senador Flávio Bolsonaro, que sugeriu que uma potencia estrangeira, no caso os Estados Unidos, bombardeasse o Brasil a pretexto de coibir o tráfico de drogas. E pensar que ainda tem gente que apoia esse tipo de político.

Sylvio Belém, por e-mail