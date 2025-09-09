Voz do Leitor 9.9: As demandas urgentes para a PE-60

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leitor cobra avanço de obras na rodovia estadual, principal acesso às praias do litoral sul, que ainda sofre com a buraqueira ao longo da sua extensão

Complementando minha nota da sexta-feira, dia 5/9, hoje (domingo, 07/09) pude registrar mais um dos inúmeros pontos degradados da PE-60, que pede socorro para se tornar minimamente transitável. E que a restauração prometida e divulgada pelo DER recomece pelas enormes crateras e desgastes que provocam acidentes e colocam em risco as vidas de quem trafega por essa importante rodovia.

Mariano Pontes, por e-mail

DEMANDA À NEOENERGIA



Os moradores da Rua B5, na primeira etapa de Rio Doce, no município de Olinda,ainda aguardam a visita que foi programada pela Neoenergia para quarta-feira passada, conforme foi postado nesta coluna, publicada em 30/08 do corrente ano, reforçando que é de direito. conforme o livro do código de defesa do consumidor artigo 22. Os contribuintes agradecem a prestação de serviço, quando for feito.

Gilberto de Melo Silva, por e-mail

OBRA DE CONDOMÍNIO ATRAPALHA PEDESTRES

Os moradores da travessa Emiliano Braga, no bairro da Várzea, cobram que a Prefeitura do Recife fiscalize a obra de um condomínio da construtora da Tenda no logradouro. O que acontece do terreno da construtora para fora tem impactado toda a região, pedestres estão literalmente tendo que colocar os pés na lama, quando não têm o seu direito de ir e vir comprometido.

Simone Aquino, por e-mail

RUA ESBURACADA



Alô, Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. A Rua "Um", no bairro de Cajueiro Seco, está precisando urgentemente de uma operação Tapa Buraco. A via tem um grande movimento de veículos devido ao comércio local e residências. Nós moradores e comerciantes pagamos todo tipo de taxa municipal. Por isso, pedimos que tomem as devidas providências.



Maria José, por e-mail



MELHORIAS NA ARENA DE PERNAMBUCO



Passada a emoção do acesso do Santa Cruz, passei a me questionar sobre a infraestrutura da Arena das Dunas e a Arena de Pernambuco, embora a de Natal seja dentro da capital, nada justifica os problemas enfrentados na arena pernambucana, onde não há sinal de internet móvel e sequer sinal wifi dentro do estádio. Lamentável, sem contar as questões logísticas que são ainda mais sofríveis.



Everton José, por e-mail

