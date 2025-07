Voz do Leitor, 17/07: Acúmulo de água em ruas de Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna ocorre no cruzamento entre as Ruas José Gomes da Cunha com a Rua José Braz Moscow, no bairro de Piedade

Acúmulo de água em ruas de Jaboatão

Gostaria de fazer um apelo a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes para resolver, de uma vez por todas, o problema de acúmulo de água no cruzamento das Ruas José Gomes da Cunha com a Rua José Braz Moscow, no bairro de Piedade. Mesmo sem chover, a água fétida e a lama permanecem sem escoar, proporcionando diversos problemas, como infestação de insetos e roedores. Além do mais, água também danifica o asfalto, dificulta o trânsito local e a vida dos pedestres. Esperamos que o prefeito Mano Medeiros tome providências necessárias.

Carlos Cavalcanti, por e-mail

Sinistros de trânsito

Em complementação as importantes reportagens do JC sobre os sinistros de trânsito envolvendo motocicletas e que resultam danos pessoais, financeiros e dificuldades das emergências da rede pública hospitalar, sugerimos que entre outras importantes medidas que são necessárias sejam adotadas com urgência pelos órgãos públicos, a obrigatoriedade do uso de equipamentos de segurança, além do capacete, sejam acrescentados o uso de botas, joelheiras, caneleiras e cotoveleiras apropriadas para motociclistas, diminuindo a gravidade dos traumas ortopédicos, além de uma fiscalização preventiva e coercitiva pelos órgãos de transito.

Amaro Silva, por e-mail

Politização do IOF

Decisões sobre tributos como o IOF não podem ser tomadas entre gabinetes. É hora de a sociedade ocupar esse debate com consciência democrática. Nesse sentido, o debate em torno do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras – precisa urgentemente deixar de ser tratado como uma questão técnica ou meramente contábil. O IOF é uma peça central da estrutura tributária brasileira, e seu manejo revela muito sobre as disputas entre poderes, os limites da legalidade fiscal e o lugar da cidadania nas decisões que impactam diretamente a economia popular. Em resumo: precisamos politizar o IOF. O Brasil precisa tributar com consciência democrática – e isso começa com informação, transparência e participação.

Antônio de Azevedo, por e-mail

Ameaça animal

Todos os domingos, na feirinha do Bom Jesus, na rua do mesmo nome, em frente a embaixada dos bonecos, temos a presença de uma senhora com diversos cachorros, todos sem coleira e focinheira. Estes cachorros estão ameaçando os transeuntes da rua, como também os cães de quem estão passeando. Como são muitos, está se tornando uma odisseia passar por perto, principalmente quem passeia com seus cães. Os mesmos já avançaram em crianças, adultos e quem passa por perto. É permitido passear com diversos cães, todos soltos e de porte grande, sem coleira ou focinheira?

Renato Moreira, por e-mail

Vergonha da campanha do Sport

Como torcedor Do Sport, não me recordo de tamanha vergonha que estou sentindo nessa campanha do time na Série A do Brasileirão. Em 12 rodadas disputadas, a equipe rubro-negra é a única que ainda não venceu na competição. Dos 36 pontos disputados, o Sport conquistou apenas 3 pontos, ou seja, apenas 8,3% dos pontos que disputou. Muito pouco para uma elenco que foi reforçado com atletas que custaram alto para o clube. Domingo (20), a missão será árdua, pois terá o Botafogo - comandado pelo filho de Carlo Ancelotti, Davi Ancelotti - pela frente. É difícil, mas, talvez, uma vitória improvável pode dar ânimo para iniciar uma reação para fugir do rebaixamento.

Lucas Holanda, por e-mail