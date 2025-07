Voz do Leitor, 13/ 07: Calçada fora do padrão dificulta locomoção de pedestres

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, próximo ao número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Calçada fora do padrão dificulta locomoção de pedestres

Pedimos a Prefeitura do Recife para fiscalizar a calçada que fica na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, próximo ao número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do capital. A mesma pertence a empresa brasileira de telecomunicações Oi. O proprietário do imóvel comercial deveria ser responsável pela reforma e conservação da calçada, mas ela está fora dos padrões e precisa, urgentemente, de um novo calçamento. A dificuldade de locomoção é tanta que nem adultos conseguem caminhar. A Prefeitura tem o dever de fiscalizar e garantir que estejam em conformidade com as leis e as normas, já que a calçada é considerada parte do município.

Wellington Monteiro, por e-mail



Carregador de carro elétrico em edifícios

Já imaginaram se as pessoas que têm carro à combustão (gasolina, etanol, diesel) tivessem que instalar o carregador de carro elétrico nos edifícios para 'abastecer' seus carros? É isso que os fabricantes de carros elétricos e híbridos estão impondo aos seus consumidores. Esses fabricantes e as empresas de energia elétrica deveriam instalar a infraestrutura de carregadores em locais adequados e seguros, evitando a proliferação de instalações em edifícios, que elevam os riscos de incêndios, vazamento de gás e desmoronamentos. Lamentável impor isso aos consumidores. Eu só comprarei carro elétrico quando a infraestrutura estiver instalada por todo estado.

Djair Neto, por e-mail

Sem formulário de pagamento da Neoenergia

Gostaria de informar que a Neoenergia Pernambuco realizou a medição de consumo de energia da minha conta, aqui na Rua das Graças, nº 326, mas não entrou o formulário de pagamento, como é feito todos os meses. Segundo o porteiro do meu prédio, o funcionário disse que estava com pressa e não poderia emitir o documento para pagamento. Isso já aconteceu outras vezes. Peço que a Neoenergia tome as devidas providências para que não aconteça novamente.

Alberto Belisário, por e-mail

Família inimiga do Brasil

O nosso País foi sacudido por uma decisão esquizofrênica do presidente dos EUA, Donald Trump, que agiu como um mafioso e impôs uma taxação de 50% sobre produtos produzidos no Brasil e importados pelos americanos. O motivo para essa excrecência foi que Trump acha que Bolsonaro, por sua tentativa de golpe de Estado, em janeiro de 2023, é perseguido pelo STF. E, além disso, que a nossa suprema corte estaria prejudicando empresas americanas - as tais de big techs - ao aprovar a responsabilização das empresas donas de redes sociais. Como se não bastasse essa maluquice, mente para o povo americano ao afirmar que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil, quando na verdade é o contrário, o nosso País que teve um déficit de US$ 7 bilhões com os americanos em 2024. O que mais estarrece nisso tudo é que o movimento para convencer Trump a agir dessa maneira partiu de uma família brasileira que é inimiga do nosso País: Bolsonaro. Não por outra razão que tentaram dar um golpe de Estado - sem sucesso - e agora querem quebrar o Brasil. Que os brasileiros que votaram nessa família nunca se esqueça disso.

Paulo Panossian, por e-mail

Vazamento de água no Parnamirim

Alô, Compesa. Esse grande vazamento de água na Rua Padre Roma, no bairro do Parnamirim, foi informado à Companhia há mais de uma semana pelos moradores do entorno. A Compesa esteve lá, abriu o buraco, colocou essa precária sinalização e não retornou para realizar o serviço. É um absurdo o descaso e a grande quantidade de água desperdiçada... Além de possíveis danos na caçada, no muro do prédio vizinho e riscos de acidentes decorrentes desse problema.

Izabel Wanderley, por e-mail

Final da Copa do Mundo de Clubes

A grande final da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, neste domingo (13), vai colocar frente a frente o atual campeão da Champions League, o PSG, contra o atual campeão da Conference League, o Chelsea. Para quem gosta de futebol será impossível não estar em frente a uma televisão, a partir das 16h, para acompanhar esse jogão. Apesar de o time francês estar em uma fase incrível, aplicando goleadas nos adversários, espero que diante da equipe inglesa encontre resistência para que possamos ver uma grande disputa. De toda forma, apesar das polêmicas do calor feito nos Estados Unidos, das inúmeras paralisações de partidas devido ao mal tempo e temporais, a Copa do Mundo de Clubes foi um sucesso e acredito que permanecerá no calendário futebolístico mundial daqui pra frente.

Lucas Holanda, por e-mail