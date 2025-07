Voz do Leitor, 05/06: Vazamento de água e asfalto danificado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vazamento de água e asfalto danificado

Alô, Compesa. Na Rua Carneiro Vilela, na altura do número 620, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, está ocorrendo um enorme vazamento de água saindo desse bueiro. Como se não bastasse o desperdício de água, o asfalto ao redor do bueiro está completamente danificado, dificultando a mobilidade dos motoristas que trafegam pelo local. Peço que mandem uma equipe para consertem as duas situações: o vazamento de água e a recuperação do asfalto.

Carolina Reis, por e-mail

Vazamento de água e asfalto danificado

Salário base indecente

Em 1976, o compositor Dewett Cardoso compôs uma música 'Bloco da Maré', que tinha o seguinte trecho: "do jeito que a coisa vai, eu não saio mais do bloco da maré, matando caranguejo no sopapo, para tentar tapar o buraco, do salário barnabé". Esse refrão é muito atual para os funcionários da Prefeitura do Recife, que recebem um salário base de R$ 1.208,60, congelado há 2 anos.

Sérgio Cunha, por e-mail

Água sem pressão nas torneiras

Alô, Compesa! Quando irá voltar a pressão normal da água na Rua Santo Cristo e adjacências da Vila São Miguel, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife? Tem chegado pouca água nas torneiras e sem força suficiente para subir para as caixas d'água. Quanto a tarifa, essa chega com a maior presteza do mundo. Dois pesos e duas medidas. O certo deveria ser: para água reduzida, tarifa reduzida.

Severino Melo, por e-mail

Espaço para eventos em Goiana

Aqui em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, acontece todos os anos a mesma coisa: chega o período das festas juninas e trava toda cidade. A gestão municipal precisa buscar um espaço para a realização de eventos, pois ao realizar as festas na feira, acaba travando toda cidade. É preciso ter um espaço público para esses eventos, mas que garanta a mobilidade das pessoas e não deixar o trânsito caótico. Do jeito que acontece sempre, não há estrutura e nem preservação do patrimônio público.

Valter Rocha, por e-mail

Congresso Nacional inimigo do povo

O Congresso Nacional ao travar e sabotar projetos e ações do Executivo, que visam melhorar a vida dos mais pobre, se coloca como verdadeiro inimigo do povo. A taxação dos super ricos, pretendida pelo governo Federal, é imperativa e absolutamente necessária para que o Brasil tenha uma melhor justiça social e seja menos concentrador de renda.

Sylvio Belém, por e-mail

Árvore com risco de tombar



Alô, Prefeitura do Recife/Emlurb e a Neoenergia de Pernambuco. Depois dessa chuvarada tem uma árvore que precisa, urgentemente, de uma podação. Ela está localizada na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, próximo ao número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Observamos que o piso da calçada, que antes estava normal até pouco tempo atrás, agora está com uma elevação. Se tombar sobre a rede elétrica de alta tensão vai derrubar, também, os dois postes por onde passam as fiações. Peço que mandem uma equipe ao local para analisar a situação e tomar as medidas necessárias.

Maria José, por e-mail