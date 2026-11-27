O marco nacional da educação em tempo integral foi aprovado esta semana na Câmara dos Deputados, em Brasília. O projeto será agora apreciado pelo Senado, e estabelece jornada mínima de sete horas diárias ou 35 horas semanas para todos os sistemas de ensino, com implantação gradual, no Brasil inteiro. Faz mais de uma década que a proposta está em tramitação no Congresso, o que dá uma ideia da lentidão com que um tema dessa relevância para o país vem sendo tratado. Seja para promover um salto no desempenho dos estudantes em relação ao aprendizado, com efeitos práticos sobre o desenvolvimento coletivo, seja com o objetivo de proteger os adolescentes de uma realidade difícil do lado de fora das escolas, a educação em tempo integral já devia ter sido universalizada em território brasileiro.

Vale recordar a raiz dessa história. Há pouco mais de duas décadas, em 2004, um modelo pedagógico inovador de expansão do tempo em sala de aula – mas não apenas baseado na extensão das horas – foi implementado no Ginásio Pernambucano, no Recife. A inovação se tornou política de Estado em 2008, e diversos governos, desde Jarbas Vasconcelos, mantêm a proposta dando continuidade a ela, buscando agregar marcas de apropriação sem retirar a essência da formação original do tempo integral. Os resultados não tardaram a aparecer, com aumento da nota de Pernambuco no Ideb do ensino médio, e a redução da evasão escolar.

Dessa forma, a educação pernambucana em tempo integral se tornou um case, reconhecido nacional e internacionalmente, tomado como referência para iniciativas semelhantes. Jarbas no Palácio das Princesas, ao lado de Mendonça Filho na vice, deram o impulso inicial para que a rede pública estadual de ensino ganhasse outros contornos. Como Ministro da Educação na gestão de Michel Temer, Mendonça Filho aproveitou a experiência estadual para criar uma política nacional de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral.

O projeto aprovado agora na Câmara não se afasta da raiz. A noção de ampliação de horas do dia nas escolas pode alargar a curiosidade dos jovens por novos conteúdos, estimular atividades físicas e culturais, além de abrir espaço para a socialização no meio escolar. Estão previstos períodos de alimentação, higiene, descanso e convivência, sem a obrigatoriedade de disciplinas extras. De acordo com o texto aprovado, a coordenação caberá ao governo federal, e os governos estaduais irão apoiar os municípios, com recursos financeiros ou técnicos. O monitoramento do governo federal deverá produzir relatórios a cada dois anos, e uma reavaliação a cada quatro anos.

O ensino integral permite o aprofundamento de matérias para as quais o desempenho dos brasileiros ainda é insuficiente, como matemática, português e leitura. E na saída, os estudantes demonstram, segundo pesquisas, mais preparo na trajetória do mercado de trabalho. No meio do caminho, o tempo integral na rede pública ainda é capaz de reduzir a desigualdade em comparação com o ensino na rede particular, projetando uma nação mais justa, graças a uma educação melhor.

