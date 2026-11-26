Fenômeno sazonal que se forma a partir da elevação da temperatura do Oceano Pacífico, o El Niño tem se mostrado mais intenso na atual ocorrência, que se estende entre os últimos meses deste ano e o início de 2027. Entre os efeitos experimentados, está o excessivo calor sentido pelas populações – o que já se percebe em Pernambuco e noutros estados do Brasil, exigindo medidas urgentes da gestão pública, e comportamento preventivo de empresas e dos cidadãos. As mudanças climáticas vão se tornando parte do cotidiano de maneira incisiva, colocando as pessoas em alerta e exigindo, ano após ano, posturas responsáveis com o objetivo de redução dos impactos na saúde pública e dos prejuízos à economia, especialmente no âmbito local.

Situação de emergência foi decretada pelo governo do Estado em 33 municípios pernambucanos, esta semana, por causa do agravamento da estiagem. A diminuição da frequência e do volume de chuvas, e também da água nos reservatórios, foram critérios observados para a inclusão nessa condição. Mas o calor extremo abrange 94 cidades, esta semana, com temperaturas de até 41º C, de acordo com aviso emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. A onda de calor com baixa umidade do ar exige cuidados básicos de preservação de condições físicas, com atenção para hidratação, exposição ao ar livre e riscos até para os exercícios.

O monitoramento do clima pelos gestores públicos é essencial para que as informações cheguem com velocidade e transparência à população. Mas os esforços de contenção de danos e de sofrimentos precisa ser integrado entre os níveis de governo, o setor privado e os cidadãos, de maneira a permitir melhor adaptação aos efeitos do El Niño – que ainda devem piorar este final de ano, segundo as estimativas dos cientistas. Quanto mais todos se articularem para a convivência com o calor, agora e no verão que se aproxima, menos riscos e prejuízos serão compartilhados, enquanto atravessamos a onda.

Assim como mensagens de emergência chegam nos celulares de quem está em cidades com tempestades iminentes, como é comum em São Paulo nesta época, protocolos semelhantes de informação ao público atingido são indicados para a proteção coletiva contra o calor. Estados e municípios, através de seus órgãos e equipes, podem ser instruídos para apoiar na orientação e entrega de estruturas capazes de aliviar os impactos da temperatura alta no corpo e na mente. Por exemplo, postos públicos de hidratação e sombreamento para descanso, medidas simples de grande importância para qualquer um, especialmente para idosos e crianças.

A dotação de espaços verdes, para que a vegetação sirva como redutor natural do calor, e a preparação de equipamentos públicos como escolas e hospitais, para evitar a inviabilização de seu funcionamento, compõem igualmente tarefas do poder público. Com financiamento de empresas, tais providências podem ser aceleradas. No caso específico de Pernambuco, as celebrações de final de ano e do Carnaval, que já bate às portas com as prévias, terão que levar em conta, no planejamento, a prevenção e o uso de protocolos para o calor nas multidões. Para que as festas não se transformem em tragédias por causa dos termômetros em disparada.

