A aprovação de um ajuste fiscal com promessa de cortes de R$ 50 bilhões, pelo Congresso, veio junto com a revisão das estimativas oficiais do governo federal para o fechamento de 2026. E se o ajuste chega envolto em críticas que apontam ineficiência e insuficiência para o tamanho do buraco nas contas públicas, o quadro fiscal do ano que vem se insere numa realidade delicada para a economia, com perspectivas de instabilidade turbinadas pela desconfiança do mercado em relação à disposição do quarto governo Lula para o reequilíbrio das contas. Afinal, se o próprio presidente da República, desde a campanha, fez questão de rechaçar a redução das despesas, e continua atacando o mercado como se a responsabilidade pelas contas públicas desreguladas fosse de agentes privados, é mesmo difícil confiar na restauração da estabilidade econômica a partir de janeiro de 2027.

O que já não era bom ficou pior com a revisão dos prognósticos para este ano pelo Ministério da Fazenda, em reconhecimento de que a conjuntura real é mais problemática do que se tenta passar. A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,1 ponto percentual, de 2% para 1,9% em 2026, com o terceiro trimestre recuando de 1,8% para 1,6%. Para o ano que vem, o recuo é maior: de 2,3% para 1,8%, devido à continuidade dos juros altos, a menor participação da agropecuária e o desempenho limitado de 2026. O que ainda carrega certo otimismo em comparação com as previsões de fora do governo federal, que vislumbram crescimento da economia nacional em torno de apenas 1% em 2027. Vale dizer que esse nível de crescimento do PIB é irrisório para um país que pretende efetuar maior distribuição de renda e diminuir uma abissal desigualdade, através do desenvolvimento que seria proporcionado por mais investimentos públicos, como defende Lula.

Outra preocupação vai ganhando proporções de alerta, com a previsão da inflação deste ano quase 1% acima da meta máxima de 4,5%. A estimativa passou de 4,9% - que já estava longe da meta – para 5,3% de acréscimo dos preços em 2026. A recente onda de alta do dólar se junta ao horizonte propício a tempestade na economia, uma vez que a moeda norte-americana pode puxar os custos para cima e desencadear mais inflação. “Não à toa nós revisamos a nossa projeção de inflação para 2027, principalmente por conta dessa perspectiva de efeitos da desvalorização do real”, afirmou a secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, no anúncio dos números revisados.

O ceticismo do mercado e de muitos economistas, e até de políticos da base governista, a respeito do ajuste fiscal ratificado pelo Congresso, reflete a incerteza na previsão de receitas, além da baixa capacidade para a cobertura do déficit previsto para o ano que vem, da ordem de R$ 150 bilhões, quase o triplo do que propõe o ajuste. Fora o problema gestado na campanha: somente os novos gastos prometidos por Lula para renovar o mandato se aproximam de R$ 40 bilhões. Sem vontade para cortar ou enxugar a máquina, o quarto governo Lula pode ser o mais complicado para a gestão econômica.

