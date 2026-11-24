Nem dois dias a mais foram suficientes. Sem contar com o apoio dos países produtores de combustíveis fósseis, a economia do petróleo não permitiu a inclusão sequer de uma menção a esses combustíveis na declaração final da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que se encerrou há poucos dias, na Turquia. A frustração que tomou conta dos participantes e de grande parte do mundo reflete a intranquilidade global diante de dois impasses paralelos: a paralisia imposta pelas potências petrolíferas enquanto a crise climática se acentua; e a falta de sentido das conferências da ONU a respeito de assuntos para os quais mesmo os consensos alcançados pela maioria das nações representadas não pode ir adiante, devido ao modelo no qual se estruturam as decisões da entidade.

O fracasso de Antália, cidade turca que recebeu a COP31, não chega a ser surpresa. Mas sua confirmação aumenta o tom da reivindicação contra um sistema decisório que necessita do consentimento de todos para adotar uma palavra em um documento conclusivo que sequer significa a adoção de passos concretos na direção apontada. Além disso, também evidencia a incapacidade das Nações Unidas de articular ações importantes para o mundo inteiro, sobretudo em um momento de elevação da temperatura da Terra, e de multiplicação dos efeitos de fenômenos climáticos em diversos países, inclusive no Brasil.

Ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore se pronunciou depois da falta de resultados da COP31, pedindo a revitalização do multilateralismo baseado na ciência e na vontade da maioria. Mas como "também é necessário consenso para mudar o consenso", na expressão de Chris Bowen, ministro australiano do Clima e chefe de negociações do encontro na Turquia, qualquer alteração nas regras está submetida às regras atualmente em vigor – o que continua levando esse tipo de conferência da ONU para lugar nenhum. Um círculo vicioso em que as decisões urgentes não podem ser tomadas pelo veto de poucos países.

Embora tenha sido objeto de acordo três COP atrás, a transição energética não sai do canto, se depender das conferências das Nações Unidas. Cada um que faça o que entender ser o melhor, a exemplo da China, que investe alto em energia limpa há muitos anos, e segue na liderança da transição. O que os chineses enxergam longe é a viabilidade econômica da energia sustentável, cujo aproveitamento pode produzir lucro já agora, e mais ainda no futuro. Há ainda descompromisso dos mais ricos em relação ao financiamento da preparação dos países em desenvolvimento para lidar e conviver com os efeitos das mudanças climáticas. Sem esse apoio financeiro, dificilmente as consequências da crise climática terão impactos proporcionais nas nações ricas e pobres.

O fiasco da COP31 se adiciona ao rol de dúvidas e desconfianças que a ONU vem colecionando em sua estrutura operacional. Uma reforma ampla que abarque o Conselho de Segurança e as conferências setoriais é divisada como imprescindível, para que os rumos da civilização global no século 21 ganhem contornos mais nítidos.

