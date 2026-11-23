Uma concorrência nefasta promovida pelo governo federal desde maio é a causa da disparada, nos últimos meses, em importações de compras de baixos valores pelos brasileiros – e dos prejuízos e desmantelamento da indústria nacional, sobretudo a de confecções, a exemplo do tradicional polo no Agreste pernambucano. Mas não são apenas as blusinhas, apesar de a tributação de 20% que foi retirada ser conhecida como “taxa das blusinhas”. Vários produtos de até 50 dólares, o equivalente a cerca de R$ 260, podem ser comprados sem taxação em grandes plataformas de comércio eletrônico. Na lista figuram itens como fones de ouvido, óculos, adereços e cabos para celulares, bolsas, bijuterias e uma infinidade de objetos de decoração e utilidades para casa.

As consequências rápidas já se mostram, seis meses após a medida populista de cunho eleitoral em ano de acirrada disputa nas urnas pela renovação do mandato do presidente Lula. Embora não tenha sido a única medida que trará resultados negativos para o país, seja diretamente na economia, seja no rombo das contas públicas, o fim do imposto de importação para pequenas compras mobiliza entidades representativas a solicitarem o seu retorno, diante dos prejuízos contabilizados e das perspectivas sombrias projetadas para o próximo ano. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) lideram o movimento, pressionando o Planalto e o Congresso pela volta da taxação.

Os números falam por si. Apenas em outubro, o volume de quase 28 milhões de encomendas realizadas por pessoas físicas e plataformas internacionais de comércio aponta um crescimento de 73% em comparação ao mesmo mês no ano passado. As importações de vestuário por empresas também cresceram quase 50%, de janeiro a setembro. Em paralelo, o setor da indústria de vestuário fechou 30 mil empregos em um ano, até setembro, sob a influência da concorrência que vem de fora, facilitada pelo governo federal. De posse dos dados, as entidades fazem a sua parte e cobram responsabilidade do presidente da República, de seus ministros e dos parlamentares no Congresso, que têm o dever de, ao menos, avaliarem os estragos inegáveis sobre a economia, especialmente nos arranjos produtivos locais.

Aguarda-se transparência e seriedade no relatório de análise dos impactos da medida, em elaboração pelo Ministério da Fazenda, prometido para ser concluído em dezembro com enfoques sobre o emprego, a renda e a competitividade das empresas afetadas. Segundo maior polo de confecções do país, localizado nas cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru, o polo na região do Agreste de Pernambuco possui 12 mil estabelecimentos atingidos pelo fim da taxa de importações de pequenas compras ao exterior. Corte de funcionários, redução de turnos e encolhimento nas encomendas têm acontecido nos últimos meses, numa tendência que pode ser desastrosa para 2027, caso não haja o retorno da taxa. E mesmo assim, a recuperação pode ser mais lenta do que a perda de clientes, uma vez que a medida de isenção turbinou o hábito de aquisição de produtos de baixo preço pela internet.

