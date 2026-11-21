O encontro de dois líderes não democratas e de um aprendiz de autocrata foi exibida como apropriada para selar a paz mundial, repetindo a obviedade dos riscos de confrontos com uso de bombas atômicas. Mas para não perderem a viagem à China de Xi Jinping, Vladimir Putin, da Rússia, e Donald Trump, dos Estados Unidos, fizeram questão de mostrar que o trio está sintonizado em outras questões essenciais. Em um pacto de agressão às instituições globais, como o Tribunal Internacional, e de impulso à crise climática, dobrando a aposta na produção de petróleo.

Para os chineses, que investem pesado há alguns anos em energia limpa, a indústria petrolífera deve ser obstáculo passageiro, sobretudo com o crescente medo das populações diante dos fenômenos intensificados pelas mudanças climáticas, como temporais, ondas de calor e derretimento dos polos do planeta. A concessão aparente pode se fiar no futuro sem volta da transição energética, enquanto Pequim lidera, silenciosamente, sob os aplausos de Moscou e de Washington, a transição política para uma era pós-democracia, quem sabe ainda no século XXI, baseada no século passado, que parece que não terminou. Sem se impor pelo poder bélico, mas também sem abdicar dele, a potência chinesa espera dominar as relações globais pela economia – quando a democracia se tornar um detalhe à imagem da conquista do bem-estar coletivo.

O encontro inédito na China serviu para esclarecer as convergências no trio de líderes mais poderosos da Terra em nossa época. E as notícias não são boas, apesar do release oficial em favor da pacificação pela intenção de manter os arsenais nucleares como serviam na Guerra Fria, apenas para assustar uns aos outros. A justiça internacional sai chamuscada de uma declaração conjunta que afirma a defesa das autoridades estatais, que devem ser imunes a tribunais de fora de seu país. Caberia indagar a Trump como isso se aplica a Nicolas Maduro, ditador da Venezuela, sequestrado e preso atualmente nos EUA. A Venezuela, aliás, é um exemplo da nova ordem que poderia ser ratificada pelo trio: a democracia continua valendo menos que a imposição econômica de ordens que afrontem a liberdade.

Sem indicar qual seria a reforma que desejam para a Organização das Nações Unidas (ONU), os três líderes não costumam pedir a opinião de instituições multilaterais para agir atrás de interesses do lado de fora de suas fronteiras. A validação da invasão da Ucrânia pelos russos constitui o maior exemplo do tipo de repartição territorial que desejam para o mundo no século XXI, à semelhança, em métodos e fins, das invasões cometidas pelas potências nos séculos anteriores. A concordância com a utilização de combustíveis fósseis, por sua vez, os maiores emissores de gases poluentes do mundo entoam, em coro, a sonora verdade de que a economia do petróleo irá até os limites de sua própria viabilidade, não importa a que custos e riscos ambientais.

Quanto ao assunto mais delicado por envolver a incompreensão dos três, a corrida pela Inteligência Artificial segue sem freios nem rumos definidos, intocável à regulação e indecifrável sobre o futuro que está a construir – ou destruir.

