Um dos maiores entraves ao crescimento da economia de Pernambuco começa a ser finalmente desatado. A paralisação das obras da Ferrovia Transnordestina, um dos mais importantes projetos logísticos da região – e também do país, já que poderá impulsionar pedaço expressivo do território nacional – penalizava os pernambucanos, deixando de lado a ligação ferroviária há muitos anos esperada para a consolidação do Complexo Industrial e Portuário de Suape. Depois de quase uma década, o Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou a volta da construção do trecho entre Salgueiro e Suape, cuja retomada, de fato, depende da conclusão de projetos para reinicio no ano que vem, em 2027.

O presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Massimo Cadorin, comemorou a liberação, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal. Para ele, os benefícios irão para toda a população. “Porque a discussão não fica limitada a questões da política ou do empresariado. Essa é uma questão que vai beneficiar a todo o Estado de Pernambuco”, afirmou, sinalizando também a estimativa de geração de 13 mil empregos na fase de implantação, e 10 mil na operação da ferrovia, com a capacidade de movimentação de 24 milhões de toneladas de mercadorias por ano, via Suape. Não por acaso, a Transnordestina é considerada “a maior obra de infraestrutura férrea hoje em execução no Brasil", segundo o dirigente da Fiepe.

A ação do TCU não encerra, no entanto, as disputas políticas e de interesses econômicos travadas desde a concepção da ferrovia. Por isso, é preciso acelerar o passo, com o aval da Justiça, na direção dos projetos e da captação de recursos. Novos atrasos em 2027 resgatariam o ceticismo que acompanha a observação de obras paralisadas há tanto tempo, como o segmento pernambucano da Transnordestina. A governadora Raquel Lyra e a equipe de governo, aliados e toda a bancada parlamentar, estadual e federal, bem como agentes econômicos de porte como a Fiepe, devem se articular para garantir a concretização dos planos de uma obra que tem tudo para significar novo patamar ao desenvolvimento do estado, e dos municípios no caminho, a partir de sua viabilização jurídica.

A decisão do TCU restaura a concepção original da ferrovia, como ligação por trilhos de dois portos, o de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. A integração regional será tão expressiva quanto os ganhos para os dois estados e a inserção da região nordestina com destaque no mapa logístico brasileiro e global. A diminuição dos preços de fretes é um dos efeitos aguardados, impactando no Custo Brasil e elevando o potencial competitivo de diversos produtos. Trata-se, portanto, de apenas uma mostra da falta que faz uma malha ferroviária no Brasil, especialmente no Nordeste, para alavancar a economia e distribuir de maneira mais justa o desenvolvimento no interior da região.

Mas a maior consequência se projeta na imagem de Suape e na intensificação de investimentos no complexo, graças ao horizonte renovado com a visão da Transnordestina.

