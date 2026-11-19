A conta das despesas adicionais para fazer a economia girar no país aparece mais alta do que já era, em novo cálculo acrescido de gastos importantes que não estavam sendo computados. Passou de R$ 1,7 trilhão em 2023, ou quase 20% do Produto Interno Bruto (PIB), para R$ 3,7 milhões, acima de 27% do PIB de 2025, segundo o Movimento Brasil Competitivo, em parceria com a consultoria Monitor Deloitte. Os novos números foram apresentados esta semana e incluem cifras referentes à insegurança e aos juros reais. A maior parte do Custo Brasil continua sendo composta por gastos com infraestrutura, mão de obra e financiamento de negócios, que respondem por 62% do total. Mesmo sem a diferença proporcionada pela ampliação na metodologia, o valor obtido seria de R$ 2,9 trilhões, algo próximo de 23% do PIB.

Encargos trabalhistas e carga tributária foram aspectos que pioraram, de acordo com o estudo, nos últimos anos. Mas houve melhoras quanto à abertura de empresas, à digitalização de serviços públicos e à escolaridade. Entre 2018 e 2025, a carga tributária do setor privado saltou de 16,3% para 17,5% do PIB. A média de anos de estudo, por outro lado, aumentou de 9,4 para 10,2 anos. Nos países desenvolvidos, esse tempo médio é superior a 12 anos. Para Tatiana Ribeiro, diretora do Movimento Brasil Competitivo, há que se reconhecer os avanços. Porém os problemas em logística seguem criando obstáculos, assim como outras dificuldades históricas da economia, retratadas no levantamento.

O conjunto de entraves abrangem ainda a burocracia e o sistema jurídico, que ao invés de facilitar, complicam a trajetória do empreendedorismo no país. A precariedade nos meios de transporte, para um país de largas proporções territórios, não é algo simples nem rápido de solucionar. A questão é a demora em apresentar soluções que tirem a economia do atoleiro, especialmente nas regiões mais pobres, como o Nordeste, em que a ferrovia Transnordestina, para citar apenas um exemplo, está atrasada há décadas – e o trecho de Pernambuco encontrava-se, até pouco tempo atrás, ameaçado de nem existir.

Investimentos em infraestrutura e na simplificação burocrática podem reduzir o Custo Brasil em centenas de bilhões de reais, gerando ganhos coletivos sustentáveis para o horizonte das próximas gerações. Neste sentido, cabe aos governos em todos os níveis buscarem parcerias com a iniciativa privada, bem como viabilizar financiamentos internacionais, com o objetivo de melhoras as condições do ambiente de negócios para os empresários e para os consumidores. Afinal, são os cidadãos que terminam pagando mais essa conta, com produtos e serviços que poderiam ser mais baratos sem os estorvos do Custo Brasil.

O acréscimo dos juros reais ao cálculo volta a insistir no malefício dos juros altos, servindo como novo elemento de pressão para a revisão gradual da política do Banco Central que tem mantido a taxa básica, Selic, nas alturas, apesar dos reclamos do Planalto e de parte expressiva do setor produtivo, como as indústrias. Em um cenário de cobertor curto, porém, baixar demais o remédio dos juros pode causar um rebote inflacionário que iria apenas levar a novas dificuldades para a economia.

