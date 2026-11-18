Com dois anos seguidos de incidência elevada do sarampo, os Estados Unidos enfrentam um quadro de risco à população que acaba de ser oficializado pela Organização Mundial de Saúde (OMS): o país governado por Donald Trump não detém mais a certificação que havia conquistado no ano 2000, sem a transmissão contínua do vírus no território. O sarampo está inclusive matando as pessoas por lá – são seis vítimas fatais contabilizadas, e todas não haviam sido vacinadas contra a enfermidade. A comunicação da OMS institucionaliza uma situação que vem se agravando desde antes da pandemia, mas que se acentua na atual presidência de Trump, que determinou a redução do número de vacinas obrigatórias para as crianças norte-americanas.

A vacina contra o sarampo é essencial para proteção, porque o vírus é considerado muito contagioso, e requer cobertura vacinal de 95% para que não haja contaminação em massa. Atualmente, somente 10 dos 50 estados no país contam com essa cobertura. Especialistas já temem uma incidência da doença em proporções semelhantes ao período de antes da vacinação, no século passado. Enquanto o discurso na Casa Branca prefere atacar as vacinas de modo geral, e a do sarampo em particular, sem provas científicas de que faça mais mal do que bem, a vulnerabilidade dos indivíduos cresce, e mortes que poderiam ser evitadas voltam ao radar dos médicos e pesquisadores.

O cenário preocupante não se limita aos EUA, sobretudo desde que a imunização contra o coronavírus da Covid foi posta em dúvida em plena pandemia, e mesmo sendo responsável por salvar milhões de pessoas. A disseminação de notícias falsas através das redes sociais e dos aplicativos de mensagens instantâneas fez e faz com que as conquistas da ciência – e da humanidade – sejam colocadas em xeque sem qualquer fundo de verdade. O vírus da mentira invade a mente das potenciais vítimas de tal forma, que abre o portão da imunidade para os vírus reais que provocam sofrimento, internações e mortes, além de custos adicionais para os sistemas de saúde.

Em entrevista ao portal G1, o infectologista Peter Hotez, do Texas, afirmou que o movimento antivacinação é tão forte nos EUA que se tornou difícil convencer muitos pais a imunizarem seus filhos. “É provável que precisemos mudar o esquema vacinal em breve, como é feito em países de baixa renda em que o sarampo é endêmico”, disse, prevendo a piora do atual cenário. Para piorar, sem um Sistema Único de Saúde (SUS) como o Brasil, crianças e adultos precisam pagar pela maioria das vacinas, graças aos cortes no setor promovidos por Trump. A crise atual, portanto, traz a assinatura do presidente e de seus auxiliares e aliados que são declaradamente antivacina.

No Brasil, as coberturas vacinais também diminuíram e foram restauradas, em parte. E também receberam a contribuição de fake news a respeito de sua eficácia. A estrutura instalada do SUS é um diferencial favorável aos brasileiros, mas os gestores públicos não podem levantar a guarda sobre a defesa da ciência e do bom senso contra a propagação do desconhecimento e da intriga que matam.

