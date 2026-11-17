Combinando a simplicidade do papa Francisco ao carisma de João Paulo II, mesmo estando ainda no início do pontificado, o papa Leão XIV demonstra energia de sobra, pouco tempo depois de ser submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no pulmão. Os índices de popularidade apontam alta aprovação, comparável à do antecessor. E o giro que acaba de dar na América do Sul, visitando cidades do Peru, da Argentina e do Uruguai em 12 dias, demonstrou o quanto é querido, sobretudo entre os peruanos, depois de ter morado e atuado como bispo no país.

Por onde passou, Robert Prevost foi ovacionado por multidões de milhões de fiéis, além de chamar a atenção pelo discurso em favor das pessoas excluídas e vulneráveis: esteve em penitenciárias, lares de idosos e comunidades dominadas pelo tráfico de drogas, onde se voltou para o risco a que estão expostas as crianças. Em mais de um momento, solicitou mais respeito às mulheres, defendendo seu papel social e sua importância para a sustentação das famílias em igual condição de dignidade e responsabilidade com os homens, condenando com veemência a subordinação e a violência machista. Também ressaltou que aquelas que são pobres, indígenas ou afrodescendentes sofrem dupla marginalização, sendo vítimas de maior sofrimento.

No Peru, o cidadão peruano que foi um missionário dedicado por lá, antes de chegar ao topo no Vaticano, declarou a identidade que o une à população – o que pode ser estendido a todos os latino-americanos, de certo modo: “Hoje compreendo o quanto desta terra permanece em mim e o quanto da minha própria história também pertence a vocês”. Depois do argentino Francisco, o papa dos Estados Unidos dá partida em sua história como pontífice se apresentando como voz das Américas, sem distinção. A força do catolicismo no continente sul-americano se mostra com evidência, restaurando não somente o poder da fé entre as nações, mas também a fé no poder divino representado pela figura papal e pela instituição religiosa milenar, fiadora de ritos e hierarquias que se perpetuam.

Mas a instituição católica não ficou à margem das críticas do novo papa popular. Em sua terra adotiva, fez questão de condenar os abusos de integrantes do clero a vítimas que merecem reparo, e o estabelecimento de uma cultura de prevenção e proteção, para que tais abusos não se repitam. Outro assunto recorrente foi a ameaça ambiental, que envolve a integridade de povos originários. “O clamor da terra e o clamor dos pobres são inseparáveis”, afirmou, pontuando que "a violência contra o povo é uma violência contra a terra, e a violência contra a terra é uma violência contra o povo". Esse tem sido um tema importante para o papa Leão, desde o ano passado, quando cobrou dos líderes globais que abandonassem a indiferença, assumindo uma “conversão ecológica”.

A intensa visita de menos de duas semanas serviu para reativar a figura papal como personalidade política relevante, e resgatar o peso diplomático da Igreja Católica em uma época de divisionismo e polarização. Nesse sentido, a voz sensata de um papa popular é muito bem-vinda, sempre.

