Dengue do El Niño

Expectativa de aumento de casos da arbovirose por causa do fenômeno climático deve antecipar medidas preventivas pela população e pelos governos

por JC
Dengue do El Niño
charge 16/11 - thiago lucas

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Apenas dois anos atrás, o mundo atravessou um surto de dengue que registrou mais de 14 milhões de casos em todo o planeta – quase a metade no Brasil. Em 2025, foram menos de 2 milhões de casos no país, e no ano passado, no primeiro semestre, a redução continuou. Mas projeções indicam nova alta possível, de mais de 800 mil notificações para o ano que vem, devido à ocorrência atual do fenômeno climático El Niño, que proporciona condições adequadas para a reprodução do mosquito Aedes aegypti ao combinar períodos de chuvas intensa e rápida com calor. Para evitar o avanço da doença, o ideal seria iniciar as medidas preventivas desde já, investindo-se em campanhas de comunicação e orientação à população.
Em entrevista à Agência Brasil, a infectologista e professora da Escola de Medicina da PUC-PR, Marion Burger sustenta que “o melhor momento é exatamente agora. É antes desse mosquito ter o local de proliferação que a gente tem que tirar esse local de proliferação. Todas essas medidas cidadãs, de cada um olhar o seu quintal por dez minutos todo dia para tirar aquela água parada, fazer um furo embaixo dos vasos para a água escoar, não deixar os pratinhos de plantas sem areia para que a mosquito não possa pôr os ovos. Essas medidas ambientais todas têm que ser feitas agora”, conclama.
O aquecimento além do normal das águas do Oceano Pacífico já tem gerado efeitos com transtornos e prejuízos para muita gente, em vários países. Uma nova onda de dengue seria outra consequência, só que evitável, através da adoção de medidas simples como as listadas pela infectologista. O Ministério da Saúde indica procedimentos como o uso de telas nas janelas, vedação dos reservatórios e caixas d’água, e a limpeza de ralos, calhas e lajes que estejam com obstrução, a fim de impedir acúmulo de água. Parte das ações pode ser estimulada e até realizada por equipes de agentes públicos, em programa ativo de busca e combate à reprodução do mosquito. Mas depende mesmo do engajamento das comunidades, do estímulo entre vizinhos, a verdadeira ativação do potencial preventivo contra a disseminação da dengue.
O recorde de casos em 2024 está relacionado ao El Niño em 2023. Por isso a preocupação de que o quadro pode se repetir em 2027, sobretudo com uma edição turbinada do fenômeno. Outra medida indicada é a vacinação, que tem sido indicada para os adolescentes de 10 a 14 anos, grupo visto como de risco para o agravamento dos sintomas. O problema é que a imunização requer duas doses, e pelo menos 3 milhões de vacinados tomaram apenas a primeira, não indo receber a segunda. Segundo Marion Burger, o momento propício à vacinação também é agora, e não durante uma epidemia.
Importante lembrar que a prevenção não chega a ser eficaz, no Brasil, contra a dengue, em decorrência de fatores estruturais que deixam o ambiente ideal para a proliferação desse tipo de enfermidades. Como a desordem urbana, o comportamento despreocupado da população até que haja uma epidemia, e ainda, a falta de compromisso de gestores públicos com políticas preventivas.

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